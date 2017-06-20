Российский рубль продолжил падение к доллару и евро на фоне обвала цен на нефть 1 20.06.2017, 21:27

Нефть Brent упала до $45,78 за баррель.

Доллар США и евро растут на Московской бирже во вторник; рубль падает к бивалютной корзине на фоне обвала цен на нефть.

Курс доллара США в ходе торгов вторника преодолел 59 руб./$1 впервые с 15 марта, составив 59,35 руб./$1 в 15:00 МСК. Это на 90,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 66,18 руб./EUR1, поднявшись на 99,5 копейки и преодолев отметку 66 руб./EUR1 впервые с 9 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 94,69 копейки, подорожав до 62,42 рубля, пишет Интерфакс.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 21 июня на 62,01 копейки, до 58,58 руб./$1, и поднял курс евро на 45,96 копейки, до 65,32 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на дневных торгах вторника на фоне котировок нефти, опустившихся до минимальных значений с середины ноября прошлого года. Негативное влияние на курс рубля оказывает также снижение интереса участников торгов к операциям carry trade и возможное расширение списка антироссийских санкций.

Снижение нефти связано с общим пессимизмом участников рынка энергоносителей, основным источником которого являются опасения, что меры ОПЕК окажутся напрасными при решении задачи сокращения общемировых запасов топлива. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК упала на 2,41% - до $45,78 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 2,5% - до $43,4 за баррель.