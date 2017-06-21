Парламент Румынии отправил правительство в отставку 21.06.2017, 16:34

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В поддержку вотума недоверия кабмину проголосовал 241 депутат, только семь выступили против.

Румынские парламентарии отстранили от власти правительство премьер-министра страны Сорина Гриндяну, передает РИА «Новости».

В поддержку вотума недоверия кабмину проголосовал 241 депутат, семь выступили против. Для выражения вотума необходимы 233 голоса.

По мнению независимых наблюдателей, на которых ссылается агентство, правящая партия недовольна тем, что Гриндяну в феврале отменил поправки в Уголовный кодекс. Они могли привести к освобождению из тюрем осужденных по коррупционным делам сторонников партии. Введение поправок сопровождалось массовыми акциями протеста, пресса назвала их самыми масштабными за последние 25 лет.

Правительство под руководством Гриндяну утвердили 30 декабря 2016 года. Кандидатуру премьера предложило парламентское большинство — Социал-демократическая партия (СДП) и Альянс либералов и демократов (АЛД).

Сейчас СДП упрекает Гриндяну в срыве сроков выполнения правительственной программы. На прошлой неделе исполком партии выразил вотум недоверия кабмину и исключил Гриндяну из своих рядов. Все министры от парламентской коалиции подали в отставку.

Сам Гриндяну тогда заявил, что не собирается уходить с поста, пока президент страны Клаус Йоханнис не назначит нового главу кабинета от правящей Социал-демократической партии.

В феврале парламент Румынии уже рассматривал вотум недоверия правительству, но проголосовал против.

По данным местных СМИ, президент Румынии Клаус Йоханнис 26 июня проведет консультации с парламентскими партиями по вопросу формирования нового кабинета министров.