Как долго будет падать белорусский рубль? 3 22.06.2017, 9:40

Процесс ослабления рубля к доллар и евро может стать затяжным.

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 июня доллар США и евро продолжили рост на фоне падения курса российского рубля.

Доктор экономических наук профессор Борис Желиба не исключает, что это локальное падения курса белорусского рубля, но в худшем случае оно может быть и затяжным.

— Много валютных рисков висело над нашим рублем, — отмечает эксперт в комментарии «Завтра твое страны». – Нельзя сказать, что вырос экспорт, мировые цены на нефть остаются низкими, на уровне 46-47 долларов за баррель, значит, и цены на белорусские нефтепродукты остаются низкими.

Кроме того, добавляет экономист, низкими остаются цены на калийные удобрения – второй основной источник поступления валюты. Ценовые факторы сейчас работают против белорусского рубля.

Да и курс российского рубля еще будет снижаться, что повлияет и на белорусский рубль.

— Ослабление российского рубля способствует девальвации белорусского рубля, поскольку если он останется на прежнем уровне, а российский будет ослабевать, мы начнем терять экспорт в Россию, — поясняет эксперт.

А кто сегодня больше всего выигрывает от падения белорусского рубля? Тот, говорит эксперт, кто сдает валюту.

— Обладатели долларов, которые меняют доллары на рубли, выигрывают. Если национальная валюта девальвируется, то по экономической закономерности это идет на пользу и местным экспортерам, — отмечает собеседник.

По словам эксперта, проводит правильную политику на подавление инфляции.

— Я думаю, Нацбанк не будет особо вмешиваться в торги на бирже. Они должны идти естественным путем, и курс валют формироваться в зависимости от спроса и предложения, — отмечает экономист.

Он надеется, что и в дальнейшем у Нацбанка хватит профессионализма не включать печатный станок, не проводить излишнюю кредитную эмиссию белорусских рублей, чтобы продолжать курс на подавление инфляции. А у правительства хватит ума не вмешиваться в деятельность регулятора.