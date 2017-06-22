Как долго будет падать белорусский рубль?3
- 22.06.2017, 9:40
Процесс ослабления рубля к доллар и евро может стать затяжным.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи 21 июня доллар США и евро продолжили рост на фоне падения курса российского рубля.
Доктор экономических наук профессор Борис Желиба не исключает, что это локальное падения курса белорусского рубля, но в худшем случае оно может быть и затяжным.
— Много валютных рисков висело над нашим рублем, — отмечает эксперт в комментарии «Завтра твое страны». – Нельзя сказать, что вырос экспорт, мировые цены на нефть остаются низкими, на уровне 46-47 долларов за баррель, значит, и цены на белорусские нефтепродукты остаются низкими.
Кроме того, добавляет экономист, низкими остаются цены на калийные удобрения – второй основной источник поступления валюты. Ценовые факторы сейчас работают против белорусского рубля.
Да и курс российского рубля еще будет снижаться, что повлияет и на белорусский рубль.
— Ослабление российского рубля способствует девальвации белорусского рубля, поскольку если он останется на прежнем уровне, а российский будет ослабевать, мы начнем терять экспорт в Россию, — поясняет эксперт.
А кто сегодня больше всего выигрывает от падения белорусского рубля? Тот, говорит эксперт, кто сдает валюту.
— Обладатели долларов, которые меняют доллары на рубли, выигрывают. Если национальная валюта девальвируется, то по экономической закономерности это идет на пользу и местным экспортерам, — отмечает собеседник.
По словам эксперта, проводит правильную политику на подавление инфляции.
— Я думаю, Нацбанк не будет особо вмешиваться в торги на бирже. Они должны идти естественным путем, и курс валют формироваться в зависимости от спроса и предложения, — отмечает экономист.
Он надеется, что и в дальнейшем у Нацбанка хватит профессионализма не включать печатный станок, не проводить излишнюю кредитную эмиссию белорусских рублей, чтобы продолжать курс на подавление инфляции. А у правительства хватит ума не вмешиваться в деятельность регулятора.