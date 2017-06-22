Белорусский cамолет нарушил воздушное пространство Литвы 4 22.06.2017, 13:33

Минску будет вручена нота протеста.

Белорусский самолет Ан-2 в среду нарушил воздушное пространство Литвы, заявляют в Вильнюсе.

Как сообщило в четверг Минобороны Литвы, самолет находился в воздушном пространстве Литвы в 14:03-14:07 и в 14.14-14.17. Нарушение зафиксировано средствами наблюдения за воздушным пространством ВВС Литвы и визуально, передает «Интерфакс».

В связи с незаконным пересечением государственной границы Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) начала досудебное расследование.

Тем временем, как заявила агентству BNS пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Раса Якилайтене, в связи с этим инцидентом в четверг будет вручена нота временной поверенной в делах Беларуси в Литве.

Нарушение воздушного пространства Литвы зафиксировано в этом году впервые, заявил BNS офицер по связям с общественностью Штаба ВВС Литвы, старший лейтенант Аудрюс Ашмонтас. По словам офицера, об инциденте был информирован осуществляющий миссию воздушной полиции НАТО контингент, они были готовы реагировать, но нарушение было кратковременным, поэтому цели подниматься в воздух не было.

По словам Аудрюса Ашмонтаса, были попытки установить связь с самолетом, но он был без транспондеров.