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Цены на чернику и землянику на Комаровке начали «кусаться»

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  • 23.06.2017, 10:11

Ягоды и грибы явно не по карману простому белорусу.

Tut.by опубликовал обзор цен на ягоды, фрукты и овощи на минской Комаровке. Некоторые цены просто шокируют.

Полкило черники продают по 8—12 рублей: из-за холодной погоды ягод в этом году будет немного. Малина также пока продается по 12 рублей за полкило.

Между тем, абрикосы стоят от 3 до 8 рублей, а персики — от 2,5 до 7,5 рублей.

Молодой картофель стоит от 99 копеек до 2 рублей 50 копеек. За стакан лисичек просят 6 рублей, а у одного из продавцов на Комаровке уже есть и подосиновики.


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