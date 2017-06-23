10 гениальных хитростей, о которых еще не знает интернет 6 23.06.2017, 11:17

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Благодаря сети, мы знаем множество хитростей и уловок, которые облегчают повседневные заботы и делают жизнь проще.

Но еще остались те, которые не добрались до наших гаджетов.

Портал AdMe.ru решил это исправить и собрал 10 самых простых и гениальных из них.

№ 1. Натяните мусорный пакет на кошачий лоток и засыпьте наполнитель. Уборка лотка станет легче

№ 2. Если пластыря нет под рукой, вырежьте кусочек из прокладки и приклейте его к обуви, чтобы предотвратить натирание

№ 3. Чтобы в туалете приятно пахло, капните пару капелек эфирного масла с любимым ароматом на внутреннюю часть втулки туалетной бумаги

№ 4. Чтобы во время уборки пахло не пылью, а свежестью, засыпьте в пылевой мешок немного стирального порошка

№ 5. Чтобы получить универсальную приправу, смешайте соль, перец, паприку и карри. Эту смесь можно добавлять везде

№ 6. Клей от наклеек прекрасно отмывается за несколько секунд двухфазной жидкостью для снятия макияжа

№ 7. Парфюмерные полоски из магазина можно положить в стопки чистой одежды, чтобы она приятно пахла

№ 8. Если нет возможности принять душ, можно очистить кожу гелем для дезинфекции рук и повторно нанести дезодорант

№ 9. Высыпьте горстку специй в раковину и смойте горячей водой, чтобы на кухне стоял приятный запах. Корица — лучший вариант

№ 10. Если в доме отключили горячую воду, просто запустите пустую стиральную машину на 90 градусов, опустив слив в ванну