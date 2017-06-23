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Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта c Крэйгом Вудкрофтом

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  • 23.06.2017, 14:28
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Крэйг Вудкрофт
Фото: pressball.by

Канадский специалист может возглавить хоккейный клуб из Швейцарии.

Минское «Динамо» объявило о расторжении контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом по соглашению сторон, пишет tut.by:

«Контракт с Крэйгом был расторгнут по соглашению сторон. Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия. Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений.

В определенной степени решение Крэйга стало для нас неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне», — заявил генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Анатолий Курилец.

Напомним, ранее появилась информации о том, что Вудкрофт может возглавить швейцарский клуб «Женева-Серветт».


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