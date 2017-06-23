The Times: Российские хакеры торговали паролями британских министров
- 23.06.2017, 14:46
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Представитель правительства Великобритании назвал эту утечку данных «историческим инцидентом».
Пароли от электронных почт британских министров, послов и высокопоставленных сотрудников полиции были выставлены на продажу российскими хакерами, пишет сайт телеканала «Дождь».
Журналисты издания обнаружили на русскоязычном сайте украденные данные чиновников, которые были выставлены на продажу. Позже доступ к ним начали предоставлять бесплатно. Среди них были найдены данные министра образования Великобритании Джастины Грининг и министра по делам бизнеса Грега Кларка, сообщает The Times.
The Times пишет, что всего на этом сайте была опубликована конфиденциальная информация тысячи членов парламента и его администрации, семи тысяч сотрудников полиции и более тысячи чиновников британского МИД.
Хакеры взломали такие сервисы, как LinkedIn, MySpace и десятки других. Национальный центр кибербезопасности заявил, что изучит расследование издания и пересмотрит руководство для ведомств по защите данныех.
Ранее Bloomber сообщил со ссылкой на осведомленные о ходе расследования источники, что российские хакеры в 2016 году во время предвыборной президентской кампании взломали избирательные системы 39 американских штатов.