Трамп снова победил

Первые выборы в Конгресс США закончились победой республиканцев.

Этот факт прокомментировала The New York Times, нанеся сокрушительный удар по либералам, пишет economistua.com.

10 февраля 2017 года сенат США утвердил кандидатуру доктора-ортопеда Томаса Прайса на пост министра здравоохранения. Дабы занять новую должность, господину Прайсу необходимо было освободить старую – он был конгрессменом. Таким образом от штата Джорджия освободилось место в Конгрессе США, и были объявлены выборы, которые завершились во вторник 20 июня победой республиканцев.

Когда только было объявлено о выборах в Джорджии, Демократическая партия и самые различные противники президента Трампа решили дать республиканцам решительный бой.

Избирательная кампания в 6-м избирательном округе штата Джорджия стала самой дорогой в истории США. 6-й избирательный округ расположен в северных пригородах Атланты. Здесь живут в основной массе состоятельные люди, которые на протяжении последних сорока лет избирали республиканцев. Иными словами, это настоящая республиканская вотчина. Тем не менее, на президентских выборах в конце прошлого года господин Трамп получил в этом самом округе всего на 1.5% больше голосов, чем госпожа Клинтон.

С того момента положение президента Трампа в стране сильно пошатнулось. Его рейтинги находятся на рекордно низком уровне, а против него самого и Республиканской партии идет массированная кампания в СМИ, проходят множественные акты гражданского непослушания от демонстраций женщин до организации импичмента. Таким образом, либерально настроенные силы в США решили, что, беря все вышесказанное в рассмотрение, у них имеется неплохой шанс нанести ненавистному Трампу сильный удар. Если бы Республиканская партия проиграла выборы в своем округе, многие члены партии осознали бы, насколько токсичной для них и их партии является ассоциация с преступным Трампом. После чего республиканцы, как отдельные члены партии, так, возможно, и сама партия, бросили бы поддерживать столь никчемного президента. Ведь на кону стояли бы интересы Республиканской партии – она могла бы стать невыборной.

На стороне либерально настроенных сил оказался и тот факт, что кандидатура республиканцев на выборах оказалась довольно слабой. Госпожа Хандел не отличалась харизмой и, ко всему, выдавала время от времени политические глупости и несуразности. Демократическая партия, с другой стороны, выставила молодого, харизматичного, продвинутого кандидата — чистого господина «Новая Америка» по фамилии Оссофф.

Дабы оказать кандидату Оссоффу помощь, на выборы прибыли значительные либерально настроенные силы, а также ему была оказана финансовая помощь в размере более 50 миллионов долларов, что для региональных выборов является просто немыслимым. Демократы также сильно подвинули свою предвыборную программу вправо, приняв во внимание то, какие люди здесь живут. Мало того, они практически не поливали президента Трампа никакой грязью, и даже имени его не упоминали, чтобы не отпугнуть потенциальных избирателей, ранее за него проголосовавших. Короче говоря, избирательная кампания демократов была дорогой, хорошо подготовленной и крайне гибкой. Им нужна была победа на вражеской территории любой ценой. Речь здесь шла не о выборах конгрессмена в дебрях Джорджии, а о вотуме недоверия президенту и, следовательно, новому наступлению на него после демократической победы в северных пригородах Атланты.

По мнению газеты, антитрамповское движение, развернувшееся в стране сразу после неожиданного избрания его на должность президента США – не отражение того, что в действительности думает американский народ, а всего лишь проявление эмоций излишне активных граждан, в корне не одобряющих личность господина Трампа.

Победы, однако, не получилось. Господин Оссофф выборы проиграл. У него 48%, а у республиканского кандидата 52%. Казалось бы, никакой такой катастрофы не произошло, ведь все изначально понимали, что округ республиканский, что люди здесь проживают зажиточные, и либеральные ценности для них близкими не являются. Но все же слишком много было ожиданий.

Дальше хуже. В своей передовой статье о состоявшихся выборах главная газета свободного мира The New York Times, описав в деталях произошедшее, сделала крамольный по сегодняшним временам вывод. По мнению газеты, антитрамповское движение, развернувшееся в стране сразу после неожиданного избрания его на должность президента США – не отражение того, что в действительности думает американский народ, а всего лишь проявление эмоций излишне активных граждан, в корне не одобряющих личность господина Трампа. Если бы такая теза происходила из редакции любой другой газеты в Америке, удар по либеральности был бы не таким сильным. Но это написали в The New York Times на самом видном месте. Газете нужно думать о своей репутации, поскольку на ней покоится ее финансовое благополучие, с которым в последние годы имеются проблемы.

Да, у The New York Times серьезные финансовые проблемы, причем уже не первый год. Не они одни оказались в таком положении. Страдает вся бумажная пресса из-за появления интернета. В ходе президентских выборов и сразу после них The New York Times находилась в авангарде борьбы против Дональда Трампа. Газета — его самый главный враг, и вот, кажется, она объявила капитуляцию. Если это действительно так, то для прогрессивных сил Америки это будет ударом большим, нежели поражение в 6-м избирательном округе штата Джорджия. А такое очень даже может быть. Политическая борьба с господином Трампом стоила The New York Times очень дорого. Сразу после выборов на газету в ярости и гневе обрушились миллионы читателей, обвинив ее в обмане и манипуляциях общественным мнением. Сотни тысяч отменили свою подписку, многие перестали ее покупать в киосках. Слишком белыми нитками все было шито в те дни. За час до начала выборов газета сообщала о сокрушительном преимуществе кандидата Клинтон, чтобы на следующий день понуро отписываться о неожиданном выигрыше кандидата Трампа. Прибыль газете приносит ее репутация. Люди ее покупают, если ей верят. Не дай бог вера эта исчезнет — газета обанкротится. Видно, именно к этой мысли и пришла редакция The New York Times после выборов в Джорджии. Так ли это, мы сможем увидеть в ближайших ее номерах.