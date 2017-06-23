Почему россияне больше не любят белорусскую сгущенку 10 23.06.2017, 16:59

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Как «санкционные качели» влияют на гастрономические пристрастия россиян.

Пока белорусы спорят, какая сгущенка лучше — рогачевская или глубокская, россияне, похоже, решили для себя этот вопрос: с 21 июня Россельхознадзор ввел ограничения на поставки с Глубокского комбината. Эксперты считают, что ситуация с поставками белорусских товаров в Россию дошла до абсурда, пишет bdg.by.

Мясо да, молоко нет

Строго говоря, от новых санкций россиян пострадала не только глубокская сгущенка. По данным Россельхознадзора, в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС с 22 июня временно ограничиваюся поставки в Россию продукции, произведенной ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» Браславский филиал».

На этот раз россиянам не угодила белорусская молочка, зато «санкционные качели» качнулись в пользу мясного производства. Со вчерашнего дня, с 21 июня, отменены временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат», ОАО «Минский мясокомбинат», ОАО «Слуцкий мясокомбинат» и ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».

Россельхознадзор ранее сообщал о приостановке работы десяти белорусских предприятий при поставках мяса в Россию.

Справка БДГ

Ранее Россельхознадзор заявил о продолжающемся выявлении случаев поступления в Россию из Беларуси животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и РФ, которые приобрели систематический характер.

Ветеринарная и санитарная службы Минской области провели проверки и обнаружили, что продукция, предназначенная для российских компаний, отгружалась с нарушениями условий производства и реализации. В результате ветслужба запретила поставки говядины и говяжьих субпродуктов с нескольких предприятий области по причине нарушения требований Евразийского экономического союза и РФ.

Борьба с клубникой, яблоками и говядиной

С начала месяца на белорусско-российской границе были остановлены около 7,6 т говядины, 2,9 т мясосырья, 1,4 тонны фруктов и овощей, 6 т фруктов и ягод, 4 т клубники, 5,7 т овощей, 1 т лука, 58 т яблок, 5,1 т картофеля, 10 т огурцов, 18 т помидоров, 20 т моркови, 40 т сухого молока, 1 т свинины, 40 т сыра, 16 т молока.

Причинами блокирования стали нарушения в транспортировке товаров, отсутствие фитосанитарных сертификатов и других документов. Бумаги по некоторым из них совершенно не совпадали с реальными продуктами: вместо картофеля везли томаты, кроме того, по документам одних предприятий пытались поставить продукцию других.

Большинство товаров после того, как они не смогли попасть на территорию России, вернули в Беларусь (кстати, Россельхознадзор сменил для маркировки возращенного мяса зеленку на синьку, неужели, первая стиралась?). Однако 222 тонны яблок все же раздавили, под колеса пошли и 18 т томатов.

Некоторых из водителей машин, на которых перевозилась продукция, которая показалась российской стороной санкционной, оштрафовали.

За май представители Россельхознадзора посетили 13 предприятий по переработке молока, мяса и рыбы. Минсельхозпрод сообщал о том, что подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами. В апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции двух компаний.

Ситуация в ЕАЭС дошла до абсурда

На прошлой неделе «Россельхознадзор» вновь обвинил белорусских производителей молочной продукции в мошенничестве: в ведомстве заявили, что «Бабушкина крынка» поставляет молоко, которое произведено на другом предприятии.