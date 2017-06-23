Государство залезет в карман к рядовому белорусу 5 23.06.2017, 17:36

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Неудачные попытки «модернизации» привели к увеличению госдолга.

Государственный долг Беларуси приблизился к 37 миллиардам рублей, что составляет 39,4% от всего валового внутреннего продукта страны. Причем только в прошлом году рост составил 12%. Такие цифры назвал «депутатам» на пленарном заседании заместитель министра финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает «Радыё Cвабода».

Интересно, что за два дня до этого первый заместитель министра финансов Максим Ермолович назвал несколько иной показатель. По его словам, государственный долг составляет 39 миллиардов. И это он сказал также перед «депутатами», но только членами комиссии по бюджету и финансам.

Селиверстов признал, что много средств потрачено на модернизацию. Однако эти вложения себя не оправдали. В частности, в Могилевской области задолженность предприятий, производящих цемент и прошли модернизацию, превышает 200 миллионов долларов. Взыскать эти деньги сразу не удается.

«Надо искать баланс интересов. Остановить предприятия за то, что они должники, мы не можем и не хотим, потому что в целом это не приведет к положительному результату», - подчеркнул заместитель министра финансов.

Доктор экономических наук, профессор Борис Желиба прокомментировал:

«Модернизация трех цементных предприятий оказалась провальной. Китайские технологии, которые там запустили, - это технологии вчерашнего дня. В итоге получилось, что стоимость производства этого цемента слишком велика, а цены на него слишком высокие. Как я понимаю, желающих переплачивать нет. Думаю, что потери наше государство вернет. Но за счет населения, за его налоги».

Эксперт напомнил, что власти пытались модернизировать еще и деревообработку и бумажную промышленность. Однако и там большие деньги потратили неэффективно. А если учесть, что недавно чиновники повели разговор о новых инвестиционных программах в тракторостроении и машиностроении, то, похоже, нас ждут новые бессмысленные траты.