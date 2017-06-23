Городокские начальники продавали льготное жилье «своим» по заниженным ценам 2 23.06.2017, 17:53

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ФОТО: KONSTANTINOVKA.DN.UA

Госконтроль обнаружил факт продажи 14 жилых помещений.

К лишению свободы на срок от двух с половиной до трех с половиной лет приговорил суд Городокского района четырех руководящих работников одного из предприятий за превышение служебных полномочий и подлог, пишет vitebsk.cc.

Госконтроль обнаружил факт продажи 14 жилых помещений, построенных с привлечением средств господдержки в виде льготных кредитов банка, проживающим в них людям, в том числе — руководителям — с нарушением законодательства и оформлением фиктивных документов.

Кроме того, стоимость этого жилья при продаже была занижена на 130 000 рублей, что причинило материальный ущерб субъекту хозяйствования.

По результатам проверки КГК юридическое лицо оштрафовали на 4600 рублей, а в отношении четырех руководителей предприятия возбудили уголовные дела по статье 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и 427 (служебный подлог) УК.

По приговору суда бывшие руководящие работники будут не только отбывать сроки лишения свободы, но с них еще взыщут сумму причиненного их действиями ущерба предприятию.