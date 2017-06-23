Загадка на выходные: попадете ли вы в 10% умнейших людей? 29 23.06.2017, 18:17

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фото: reuters

Проверьте: как у вас со школьной геометрией и пространственным мышлением.

По пятницам tut.by публикуют логические задачи, чтобы вы могли размять мозги в выходные. Проверьте: как у вас со школьной геометрией и пространственным мышлением?

У Машиной бабушки в деревне есть бочка с круглым дном, а у Маши — скакалка. Маша заметила, что если обмотать бочку скакалкой сверху вниз по симметричной спирали, длины скакалки хватит ровно на четыре витка.

Длина окружности дна бочки — 160 см, ее высота — 144 см. Найдите длину скакалки.

Похожую задачу использовали в международном экзамене для выпускников школ, которые изучали математику на продвинутом уровне. Задание оказалось одним из самых сложных. Только 10% учеников получили правильный ответ. Лучше всех справились школьники из Швеции (24%). В США и Франции задачу верно решили только 4% детей.