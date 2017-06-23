Почему Литва борется с БелАЭС и «Северным потоком-2» 23.06.2017, 20:49

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Литва прилагает максимум усилий для того, чтобы остановить возведение Островецкой АЭС и выйти из энергокольца БРЭЛЛ.

Литва, до сих пор вместе с двумя другими балтийскими странами, а также Беларусью и Россией, входящая в единое энергокольцо БРЭЛЛ (по первым буквам названий государств), стремится его покинуть, при этом активно противодействуя строительству первой белорусской атомной электростанции и второй нитки «Северного потока».

Опрошенные «Немецкой волной» эксперты считают, что Вильнюсу по силам добиться запрета экспорта в ЕС электртоэнергии с Островецкой АЭС. Выход же из БРЭЛЛ, по оценкам аналитиков, закончится новым витком ухудшения отношений с Кремлем.

Вильнюс против Островца

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас утверждает, что власти страны стремятся к тому, чтобы не только задержать строительство АЭС в Островце, но и остановить экспорт электроэнергии, которую станция - в случае возведения - будет вырабатывать. «Ограничение импорта энергии на литовский рынок и рынки других стран окажет негативное влияние на экономическую составляющую белорусского проекта», - сообщил Вайчюнас.

По мнению Ромаса Швядаса, эксперта Института международных отношений Вильнюсского университета, в прошлом замминистра энергетики, резкие протесты со стороны Вильнюса по поводу появления АЭС в Островце обусловлены тем, что Беларусь строит атомную станцию в 50 км от столицы Литвы, нарушая четыре пункта Конвенции Эспо (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. - Прим.).

«Вильнюс будет находится в зоне эвакуации при серьезной аварии или проишествии на станции. В лучшем случае придется эвакуировать часть города, в худшем – весь«, - рассказал Швядас. А министр энергетики Вайчюнас напомнил, что литовский Сейм законодательно закрепил статус АЭС в Островце как представляющей угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья жителей Литвы.

Старший научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне Агния Григас считает, что Вильнюс вполне может заручиться поддержкой Европейского Союза, чтобы оказать дипломатическое давление на Минск, который рассчитывает на экономическую поддержку из ЕС.

Выйти из БРЭЛЛ

Отключение Литвы и стран Балтии от единого энергокольца БРЭЛЛ окончательно выведет их из зоны влияния России и осложнит планы Минска по экспорту энергии с АЭС в Островце, указывают опрошенные эксперты.

«БРЭЛЛ - один из последних пережитков интеграции с Советским Союзом. Выход из кольца - политически чувствительное решение, особенно в свете трений с Кремлем, который опасается, что в результате Калининградская область превратится в энергетический остров внутри ЕС», - констатирует Агния Григас из Атлантического Совета. По ее мнению, и Литве, и Латвии, и Эстонии за выход из БРЭЛЛ придется заплатить не только финансово, но дипломатически - отношения с Москвой, скорее всего, ухудшатся.

По словам министра энергетики Литвы, в недавно подготовленном докладе, где рассматривалось несколько сценариев отключения от энергокольца БРЭЛЛ, общие расходы трех балтийских стран, связанные с этим процессом и синхронизацией с европейской энергосистемой, оцениваются в 1 миллиард евро. «Мы надеемся, что большую их часть сможет профинансировать Европейский Союз», - добавил Вайчюнас.

«Северный поток-2» - ловушка для Европы

Не менее негативно, чем строительство АЭС в Островце, Вильнюс воспринимает проект «Северный поток-2». «Вторая ветка этого газопровода - это, прежде всего, огромные мощности транзита газа, около 110 млрд кубометров в год. Параллельно ему развивается проект «Турецкий поток» на юге, в регионе Черного моря. Кремль получает возможность экспорта газа в Европу в обход стран Восточной и Центральной Европы», - говорит Ромас Швядас.

Он считает, что фактически это означает, что Россия сможет отказаться от поставок газа по газопроводу «Ямал - Европа» и таким образом получит рычаги давления на Западную Европу. По выражению Агнии Григас из Атлантического совета, «Северный поток-2» станет ударом по усилиям Европы по диверсификации источников энергии и победой России, поскольку последняя стремится удержаться на европейском рынке, где ей все больше приходится сталкиваться с конкуренцией со стороны американского и катарского сжиженного газа.

«Литва считает, что обе нитки «Северного потока» существенно увеличивают зависимость ЕС от российского газа. По нашему мнению, это не только технический, экономический, но и политический риск», - подвел итог министр энергетики Вайчюнас. В свою очередь Юрий Шевцов полагает, что «действия Литвы по отношению к Северному потоку-2» - это просто поддержка Украины и поиск для себя помощи на Западе относительно России».