Эксперт рассказал, с какого возраста можно везти ребенка на курорт и что взять с собой 4 23.06.2017, 21:59

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Главный совет относительно отдыха на море — не старайтесь отдохнуть сразу и на всю катушку.

Как правило, дети, не имеющие хронических болезней сердца и сосудов, легко адаптируются к любым условиям - если родители не совершают стандартных глупостей. Возраст ребенка, таким образом, не имеет значения, пишет детский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский для nv.ua.

Часто при адаптации к новым условиям ребенок на какое-то время теряет аппетит. В это время важно не пихать в него еду. Прекрасно, если сохранено грудное вскармливание, — можно дать только грудь, не пытаясь обязательно запихнуть прикорм. Если приехали на море, не стоит тут же залезать в воду на несколько часов. Или сидеть на пляже целый день.

Перед поездкой вы должны задаться такими важными вопросами: какие условия будут во время путешествия на курорт, где будете жить, что будете есть сами и малышка, сможете ли защитить ребенка от солнца и жары, есть ли у вас медицинская страховка, куда обратитесь за медпомощью. Если на эти вопросы вы дали адекватные ответы, то вперед, на морской курорт.

Что касается аптечки, то самое главное — это средство для пероральной регидратации. Дальше — солевые капли в нос, жаропонижающие средства, противоаллергические. Опять же, нужно понимать, куда вы едете, есть ли там возможность добраться до аптеки, есть ли у вас нормальная медицинская страховка — это, кстати, обязательное условие нормального отдыха.

А если вы, к примеру, плывете на байдарках, то обязательно нужно взять с собой антибиотики и телефон доктора, которому всегда сможете позвонить.

Главный мой совет относительно отдыха на море — не старайтесь отдохнуть сразу и на всю катушку. Если вы приехали оттуда, где 18–20 градусов, не нужно целый день лежать на пляже под палящим солнцем. Полежите сначала полчасика и желательно в первой половине дня.

В общем, отдыхать — это огромное искусство, ему нужно учиться и учиться.