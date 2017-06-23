Продавцы - о холодной погоде: Выручка упала на 40%3
- 23.06.2017, 22:40
Начало лета выдалось прохладным, и традиционный летний бизнес страдает.
Продавцы кваса-мороженого говорят, что выручка упала чуть ли не вполовину!
Сайт kp.by отправился в парк Горького. Здесь немноголюдно, несмотря на время отпусков и каникул. У касс очередей нет, аттракционы крутятся почти пустые, некоторые вообще стоят. Даже на колесо обозрения людей мало, хотя обычно очереди. Может потому, что будний день?
- Да, в будни у нас сейчас людей немного. В холодные дни совсем мало. В выходные очереди есть, - говорит кассир билетного киоска. - Но люди с каждым годом все меньше катаются на каруселях. Может, ухудшение благосостояния народа влияет.
Вместо мороженого и кваса берут кофе и хот-доги
Лета ждали и продавцы мороженого, в эту пору у них максимальные продажи. Но погода подвела и их.
- Продажи в сравнение с прошлым летом упали, ведь мороженое - сезонный продукт, - констатировали на Минском хладокомбинате №2.
- Этот сезон начался ужасно. Посетителей в парке мало, даже в выходные дни, - в один голос говорят продавцы мороженого в столичном парке Горького. - Из-за холодной погоды мороженое никто не покупает. Мы уже и ассортимент расширили - привезли новые виды, но берут все равно плохо. Если сравнивать с началом прошлого лета, то выручки меньше примерно на 40%.
- У меня все чаще покупают горячий чай, кофе и хот-доги, - говорит продавец соседнего ларька. - Прохладительные напитки не берут...
Продавцы кваса тоже ждут жары, потому что с продажами плохо. Некоторые палатки и вовсе закрыты.
- В четверг (22 июня. - прим.) было прохладно. Я продала всего два стакана кваса. Сегодня чуть теплее, торгуется лучше, но все равно слабо. А у нас зарплата зависит от продаж! - говорит Оксана, продавец палатки с квасом. - Только вот горячую кукурузу берут охотно.
Шашлычных недель в этом году не было
Погода отбила у белорусов и желание ездить на пикники.
- Нет таких всплесков, шашлычных недель, как это было в мае и начале лета прошлого и позапрошлого года, - рассказали нам в сети продовольственных магазинов «Белмаркет». - Обычно в мае все торговые сети испытывают нехватку мяса и массово реализуют маринованные полуфабрикаты для шашлыка. В этом году было все спокойно. В июне чрезмерного потребления маринованных полуфабрикатов тоже не было.
Логично было бы предположить, что и прохладного пива начали пить меньше, но нет:
- Несмотря на холодное лето, мы не ощущаем падения покупательского спроса, - сказал директор по продажам компании «Оливария» Алексей Яшугин. - С начала высокого сезона (с апреля. - прим.) реализация нашей продукции выросла на 8,5%.