Продавцы - о холодной погоде: Выручка упала на 40% 3 23.06.2017, 22:40

Фото: kp.by / Павел МАРТИНЧИК

Начало лета выдалось прохладным, и традиционный летний бизнес страдает.

Продавцы кваса-мороженого говорят, что выручка упала чуть ли не вполовину!

Сайт kp.by отправился в парк Горького. Здесь немноголюдно, несмотря на время отпусков и каникул. У касс очередей нет, аттракционы крутятся почти пустые, некоторые вообще стоят. Даже на колесо обозрения людей мало, хотя обычно очереди. Может потому, что будний день?

Даже на колесе обозрения мало людей

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Да, в будни у нас сейчас людей немного. В холодные дни совсем мало. В выходные очереди есть, - говорит кассир билетного киоска. - Но люди с каждым годом все меньше катаются на каруселях. Может, ухудшение благосостояния народа влияет.

Вместо мороженого и кваса берут кофе и хот-доги

Лета ждали и продавцы мороженого, в эту пору у них максимальные продажи. Но погода подвела и их.

- Продажи в сравнение с прошлым летом упали, ведь мороженое - сезонный продукт, - констатировали на Минском хладокомбинате №2.

Продажи мороженого упали

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- Этот сезон начался ужасно. Посетителей в парке мало, даже в выходные дни, - в один голос говорят продавцы мороженого в столичном парке Горького. - Из-за холодной погоды мороженое никто не покупает. Мы уже и ассортимент расширили - привезли новые виды, но берут все равно плохо. Если сравнивать с началом прошлого лета, то выручки меньше примерно на 40%.

Обычно в жаркие дни мороженое тает, этим летом с ним все в порядке

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- У меня все чаще покупают горячий чай, кофе и хот-доги, - говорит продавец соседнего ларька. - Прохладительные напитки не берут...

Люди больше берут хот-доги и горячий кофе

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Продавцы кваса тоже ждут жары, потому что с продажами плохо. Некоторые палатки и вовсе закрыты.

Многие киоски просто закрыты

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

- В четверг (22 июня. - прим.) было прохладно. Я продала всего два стакана кваса. Сегодня чуть теплее, торгуется лучше, но все равно слабо. А у нас зарплата зависит от продаж! - говорит Оксана, продавец палатки с квасом. - Только вот горячую кукурузу берут охотно.

Кофе нынче в тренде

Фото: ПАВЕЛ МАРТИНЧИК

Шашлычных недель в этом году не было

Погода отбила у белорусов и желание ездить на пикники.

- Нет таких всплесков, шашлычных недель, как это было в мае и начале лета прошлого и позапрошлого года, - рассказали нам в сети продовольственных магазинов «Белмаркет». - Обычно в мае все торговые сети испытывают нехватку мяса и массово реализуют маринованные полуфабрикаты для шашлыка. В этом году было все спокойно. В июне чрезмерного потребления маринованных полуфабрикатов тоже не было.

Логично было бы предположить, что и прохладного пива начали пить меньше, но нет:

- Несмотря на холодное лето, мы не ощущаем падения покупательского спроса, - сказал директор по продажам компании «Оливария» Алексей Яшугин. - С начала высокого сезона (с апреля. - прим.) реализация нашей продукции выросла на 8,5%.