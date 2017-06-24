Moody's впервые повысило кредитный рейтинг и прогноз по рейтингу Греции 24.06.2017, 9:28

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Эксперты отметили едва заметные признаки стабилизации греческой экономики.

Американское кредитное агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг Греции на одну ступень - с "Caa3" на "Caa2". Этот шаг связан с решением министров финансов еврозоны предоставить Афинам новые кредиты, сообщило Moody's в пятницу, 23 июня.

Одновременно агентство улучшило прогноз по кредитному рейтингу Греции со "стабильного" до "позитивного". При этом эксперты отметили едва заметные признаки стабилизации греческой экономики. Краткосрочный рейтинг агентство оставило на прежнем уровне.

Министры финансов стран Еврогруппы 15 июня договорились выделить Греции новый кредит в размере 8,5 млрд евро. Эту сумму перечислят в ближайшее время несколькими траншами.

С 2010 года Греция получает финансовую помощь от структур Евросоюза и Международного валютного фонда (МВФ). В 2015 году был согласован новый, уже третий, пакет финансовой помощи в размере 86 млрд евро.