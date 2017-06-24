На аукцион выставлена песня, написанная Аль Капоне в тюрьме 1 24.06.2017, 13:22

Песня знаменитого гангстера называется «Юмореска».

На аукционе RR Auction в Массачусетсе выставлена песня, написанная легендарным американским гангстером Аль Капоне во время заключения в тюрьме Алькатрас, сообщает BBC.

В песне под названием «Юмореска» есть следующие строки: «Солнечные зайчики играют, цветы и деревья покачиваются, будто завороженные заклинанием. Дети танцуют, влюбленные предаются мечтам, стоит ли удивляться, все поют».

Как отмечают организаторы торгов, «Юмореска» — одна из двух песен, написанных Аль Капоне в печально известной тюрьме. За нотный листок планируется выручить свыше 20 тысяч долларов.

Находясь в Алькатрасе, Аль Капоне в течение года просил разрешить заключенным играть на музыкальных инструментах. Получив разрешение, гангстер создал группу The Rock Islanders, в которой играл на банджо.

Среди других лотов, представленных на аукционе, — карманные часы Аль Капоне, письмо, написанное гангстером Джоном Готти, известным как «Тефлоновый дон», и ювелирные украшения, принадлежавшие Бонни Паркер и Клайду Бэрроу.

В 2014 году на аукционе Sotheby’s был выставлен шейкер, подаренный Аль Капоне на Рождество, а в 2011-м был выставлен на продажу личный кольт гангстера.

Один из самых ярких представителей организованной преступности эпохи Великой депрессии Аль Капоне был арестован в 1931 году. Его приговорили к 11 годам тюремного заключения в Алькатрасе по обвинению в неуплате налогов. Гангстер вышел на свободу через семь лет, потеряв свое влияние. В январе 1947 года в возрасте 48 лет он умер после инсульта.