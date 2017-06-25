Сигарета возле цистерны с топливом в Пакистане стоила жизни 140 человек 25.06.2017, 13:59

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Местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны.

Число погибших в результате возгорания цистерны с топливом в Пакистане возросло до 141, более 60 человек пострадали. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Geo Tv со ссылкой на экстренные службы (перевод – ТАСС).

Ранее поступала информация о 123 жертвах и 40 пострадавших. Инцидент произошел в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) в Пакистане.

По данным телеканала, местные жители собрались, чтобы набрать горючее, вытекшее из опрокинувшейся на трассе цистерны, как вдруг начался пожар. У пострадавших обширные ожоги тела, многие из них находятся в критическом состоянии.

По словам очевидцев, несколько человек курили рядом с местом разлива топлива, что могло стать причиной возгорания. Огнем уничтожены десятки автомобилей и мотоциклов. На настоящий момент спасателям удалось локализовать пожар.