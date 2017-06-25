Белоруска победила в парном разряде на теннисном турнире в Варшаве 1 25.06.2017, 19:30

Вера Лапко

Фото: minsknews.by

Для Веры Лапко это четвертый титул в парном разряде в профессиональной карьере.

Белорусская теннисистка Вера Лапко вместе с австралийкой Присциллой Хон стали победительницами турнира серии ITF Warsaw Sports Group Open в Варшаве (Польша) с призовым фондом $25 тыс. в женском парном разряде, сообщает БелТА.

Дуэт Лапко/Хон был посеян на турнире под первым номером. В пером раунде белоруска и австралийка обыграли тандем Жустина Жегиолка (Польша)/Сара-Ребека Секулик (Германия) - 7:5, 6:3, в четвертьфинале - полек Аню Хертел и Стефанию Рогозинску Дзик - 6:4, 6:2.

В полуфинале ими был повержен еще один дуэт из Польши Паулина Кзарник/Дарья Кучер - 6:1, 6:2.

Сегодня в финале Лапко и Хон были сильнее второй пары посева Катаржина Кава/Катаржина Питер - 7:6 (3), 6:4.

Для Веры Лапко это четвертый титул в парном разряде в профессиональной карьере. В одиночном разряде Вера Лапко (234-й номер рейтинга WТА) в матче первого круга одиночного разряда обыграла Веронику Ясмину Форис из Польши - 6:1, 6:4.

Затем перед белорусской не устояла Анастасия Гримальска из Италии - 4:6, 7:6 (4), 6:4. Четвертьфинальный барьер здесь Лапко взять не смогла, уступив Ольге Янчук из Украины - 6:3, 3:6, 2:6.

Напомним, сегодня белорусский теннисист Илья Ивашко (204-й номер рейтинга АТП) стал победителем турнира серии Challenger в Фергане (Узбекистан) с призовым фондом $75 тыс. в мужском одиночном разряде.