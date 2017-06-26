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Начинающий дизайнер из Беларуси покорил Париж дерзкой провокацией

  • 26.06.2017, 12:52

Белорусский студент представил в столице моды свою коллекцию «Provokator. Без лица».

Креативный дизайнер из Могилева поразил мировую столицу моды, сообщает СТВ.

Учащийся экономического профессионально-технического колледжа представил в Париже свою коллекцию «Provokator. Без лица».

Особенности этой коллекции – опущенные воротники и дополнительные рукава. Приверженцам классики понять трудно.

Пока модели застегивают последние пуговицы и делают селфи в необычных костюмах, молодой кутюрье заклеивает им лица скотчем. В мире моды запоминается эмоция образа. Чем ярче, тем лучше.

«Чтобы модели не отвлекали, я решил заклеить глаза, рот. Публика это воспринимает с интересом – необычно, ново», - рассказал модельер-конструктор, учащийся Могилевского экономического профессионально-технического колледжа Игорь Плетнев.

В Париже Игорь оказался после успеха на национальном фестивале «Мельница моды». Задача этой коллекции – удивлять, шокировать. Костюмы выполнены из хлопка и плащевки. А идея для создания такой коллекции у автора родилась, когда он случайно обратил внимание на сложенные один в один три стакана.

«Мне источником вдохновения показались эти стаканы. Где-то два глаза, где-то рот, необычные формы в интересных интерпретациях», - говорит Игорь Плетнев.

Зарубежные коллеги из мира моды оценили работу белорусского дизайнера.

Через месяц Игорь получит в своем колледже профессию «модельер-конструктор». Свой диплом он посвятил пиджакам.


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