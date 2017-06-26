Вице-премьер Беларуси: Алкоголь – здоровью не помеха 11 26.06.2017, 15:14

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В Беларуси планируется отменить лицензию на производство и продажу алкоголя.

На прошлой неделе «депутаты» «палаты представителей» получили проект указа №450. В нем среди прочего предлагается исключить из лицензируемых видов деятельности производство и розничную продажу алкоголя.

Во время совместного заседания «палаты представителей» и «совета республики» 26 июня депутаты поинтересовались у первого вице-премьера Василия Матюшевского, не спровоцирует ли этот шаг наплыва контрафактной продукции и потери для бюджета, сообщает «Еврорадио».

По словам Матюшевского, этот вопрос уже вызвал много споров в «депутатских» рабочих группах.

«При разработке этого указа мы придерживались принципа: «Все, что не создает угрозу здоровью граждан и национальной безопасности, не должно лицензироваться». Почему? Потому что оно в достаточной степени регулируется другими законодательными актами, — пояснил вице-премьер. — Что до алкоголя — есть, например, закон «О торговле», где четко регламентировано все, что связано с продажей алкоголя. Для бюджета это не несет никаких угроз».