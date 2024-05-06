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Си Цзиньпин приехал во Францию говорить о войне в Украине

  • 6.05.2024, 9:37
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Си Цзиньпин приехал во Францию говорить о войне в Украине
Фото: Michel Euler / POOL / REUTERS

Глава КНР заявил, что приехал в Париж с «тремя посланиями».

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай хочет «работать с Францией и всем международным сообществом» для завершения войны в Украине. Войну России против Украины он назвал «урегулированием кризиса».

5 мая Си Цзиньпин приехал в Париж с двухдневным государственным визитом, который станет первой официальной поездкой главы КНР в Европу с 2019 года. Он опубликовал статью в издании Le Figaro, в которой заявил, что приехал во Францию с «тремя посланиями».

Среди главных вопросов – торговые и дипломатические отношения между двумя странами, а также поиск путей решения войны в Украине.

Лидер Китая заявил, что понимает, что стоит на кону для европейцев в «украинском кризисе», и привержен ряду норм, регулирующих международные отношения. Среди них – «взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование».

Си Цзиньпин утверждает, что Китай «верно применяет эти принципы».

«С момента основания нового Китая более 70 лет назад он никогда не начинал войны и не оккупировал ни одного сантиметра чужой земли», – написал глава КНР.

Лидер Китая также заявил о «конструктивной роли» в российско-украинской войне.

«Китай не вызвал этот кризис, он не является его стороной или участником», – написал он.

Си Цзиньпин при этом выразил надежду, что «мир и стабильность быстро вернутся в Европу». По его словам, Китай хочет «работать с Францией и всем международным сообществом» для «урегулирования кризиса» в Украине.

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