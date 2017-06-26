МИД Беларуси вызвал посла Украины из-за высказываний об учениях «Славянское братство-2017» 2 26.06.2017, 15:28

Послу Украины было указано на «некорректность» его оценки совместных с РФ учений.

Министерство иностранных дел Беларуси 26 июня вызвало посла Украины Игоря Кизима в связи с «тенденциозными высказываниями в СМИ» в отношении учения «Славянское братство-2017».

Об этом БелТА сообщили в пресс-службе ведомства. «Послу Украины было указано на то, что сделанные им заявления не отвечают высокому уровню дружественных отношений между Республикой Беларусь и Украиной, являются некорректными и содержат необоснованные обвинения Республики Беларусь в несоблюдении мер доверия и безопасности в регионе ОБСЕ», - рассказали в пресс-службе.

Внимание посла было обращено на то, что учение «Славянское братство-2017» проведено «в соответствии с нормами международного права и обязательствами Беларуси в ОБСЕ».

«По нашему приглашению военные наблюдатели Украины, как и других соседних государств, наблюдали за активными фазами всех основных военных учений - от «Неман-2001» и до «Запад-2013». Важно учесть, что в полном соответствии с нашими международными обязательствами мы могли бы не приглашать на них иностранных представителей», - заметили в МИД.

В то же время, обратили внимание в министерстве, в рамках указанных Венских документов «в этот период Украина ни разу не приглашала военных наблюдателей из Беларуси для наблюдения за самой крупной военной деятельностью, проводимой на украинской территории».

«Белорусская сторона рассчитывает на продолжение конструктивного диалога в сфере обороны и безопасности в регионе», - подчеркнули в пресс-службе.