Князь Матей Радзивилл: Беларусь – очень близкая для меня страна 26.06.2017, 19:23

Князь Матей Радзивилл Фото: istpravda.ru

Прямой потомок белорусского княжеского рода рассказал об истории своей семьи.

Об истории и современности знаменитого польско-белорусского дворянского рода Радзивиллов беседует с князем Матеем Радзивиллом «Историческая правда».

- Пан Матей, расскажите, пожалуйста, к какой ветви Радзивиллов Вы относитесь?

Изабелла Радзивилл. Начало ХХ века. Фото из книги "Wokół pałacu i dworu"

- Все, ныне живущие Радзивиллы относятся к линии, которая происходит от Николая Радзивилла Черного. Я принадлежу к Шидловецкой ветви Радзивиллов. Название это происходит от маёнтка Шидловец, который принадлежал жене Николая Радзивилла Чёрного Эльжбете Шидловецкой еще в XVI веке. В конце XVII века мои предки были отделены от Несвижской ординации.

До начала ХІХ века центром нашей семьи было имение в Шидловце, а позднее представители нашей линии переезжают в маёнтки, расположенные на территории сегодняшних Литвы и Беларуси. Мы, безусловно, менее знаменитая ветвь Радзивиллов, чем Несвижская или Олыкская, представители которых владели большими ординациями. Вместе с тем, история Шидловецкой линии также тесно связана с историей некогда могущественного Великого Княжества Литовского.

Князь Матей Радзивилл. Фото: istpravda.ru

- Я знаю, что Ваша супруга также из рода Радзивиллов…

- Да, она происходит из Олыкской ветви Радзивиллов, которая располагалась на Волыни. Прадедом супруги был последний Давидгородецкий ординат и родной брат последних двух Несвижских ординатов Кароль Николай Радзивилл. Своих детей мы также воспитываем в радзивиловских традициях, приучая с малолетства уважать историю и традиции нашего древнего рода.

Кстати, после смерти Альбрехта, именно Кароль должен был стать Несвижским ординатом. Но он уступил это право младшему брату Леону. Этот человек слишком сильно любил Полесье, поэтому не захотел расставаться с Давидгородецкой ординацией.

Альбрехт Радзивилл и Дороти Паркер Дикон (в центре). Несвиж, начало ХХ века. Фото из книги "Wokół pałacu i dworu"

- Один из Ваших родственников - Альбрехт Радзивилл поддержал в 1918-м Белорусскую Народную Республику. Как думаете, почему он это сделал?

- В отличие от набиравших силу в начале ХХ века литовского и украинского национализма, белорусский национализм был, если так можно сказать, цивилизованным. Он не был направлен против традиций Речи Посполитой. Кстати, именно по этому, Радзивиллы достаточно быстро нашли общий язык с Юзефом Пилсудским, который по своим политическим взглядам был социалистом и поддерживал идеи федерализма.

Альбрехт Радзивилл сделал ставку на БНР, потому что видел будущее этого государства в союзе с возрождавшейся Польшей. Очень важно понимать, что в тогдашнем белорусском обществе не было ярого антагонизма в отношении западной соседки Беларуси.

К тому же, князь Абба, (так называли Несвижского ордината родные – И.М.), как и многие представители нашего рода, был истинным патриотом Великого Княжества Литовского. Однажды, один иностранный журналист спросил Альбрехта: «Господин князь, а какой же Вы, все таки, национальности?». На что Альбрехт ответил: «Мы тутэйшыя».

Несвижский ординат был не единственным, кто поддерживал белорусов. Тут не возможно не вспомнить и княгиню Магдалену Радзивилл из рода Кишгайло, которую в народе называли «Радзивиллиха». Она также активно, по мере сил и возможностей, поддерживала белорусское национальное движение.

- «Историческая правда» уже писала о знаменитом «консерваторе» Второй Речи Посполитой Януше Радзивилле. Хотелось бы услышать Вашу оценку этой исторической личности?

Князь Матей Радзивилл. Фото: istpravda.ru

- Это был великий человек. Правда, его можно назвать немного архаичным для своего времени. Князь Януш жил традициями XIX века. Не секрет, что политика в Европе накануне Первой Мировой войны опиралась во многом на межличностные связи монарших домов. Радзивиллы Берлинской линии, в том числе и Януш Радзивилл, были не просто знакомы, но и дружили с тогдашними европейскими монархами.

При этом, корни Януша были с земель Великого Княжества Литовского. Его мать была из рода Сапег. Еще во время Первой Мировой войны князь включился в активную политическую жизнь польских земель, а после провозглашения независимости Польши в 1918 году стал одним из ведущих политиков этого государства. После «майского переворота» 1926 года именно Януш Радзивилл организовал Юзефу Пилсудскому поддержку со стороны «кресовых зубров», богатых землевладельцев, проживавших на восточных окраинах Второй Речи Посполитой.

Родители Януша Радзилла - Фердинанд и Пелагея. Фото из книги "Wokół pałacu i dworu"

Князь Януш был наиболее заметным представителем нашего рода в межвоенное двадцатилетие. Он был сторонником «ягелонской идеи», которая в его понимании заключалась в урегулировании отношений между местным населением «кресов» и поляками. Сын Януша, Эдмунд (дед супруги нашего собеседника – И.М.) в 1936 году был избран войтом гмины Олыка. И голосовало за него местное население - украинцы.

В сентябре 1939 года эти же люди спасли Януша и Эдмунда Радзивиллов. Тогда украинцы не дали большевикам расправиться с «панами». Радзивиллы не просто хорошо относились к местным жителям, но еще и делали все, чтобы развивать эти территории. К примеру, в Олыке, до сегодняшнего дня сохранилась бетонная дорога, построенная именно князем Янушем Радзивиллом.

После смерти Юзефа Пилсудского, когда новое «санационное» правительство Польши начало проводить крайне националистическую политику в отношении национальных окраин Польши (прежде всего в Западной Украине), Януш Радзивилл предпочёл уйти из политической жизни Второй Речи Посполитой.

Несвиж. Альбрехт, Леон и Кароль вместе с супругами и гостями замка. Фото из книги "Wokół pałacu i dworu"

При этом, безусловно, стоит отметить, что он продолжал оставаться влиятельным политиком, был знаком с многими влиятельными людьми из политической сферы, в том числе, с одним из руководителей Третьего Рейх Германом Герингом.

Князь Януш был, если так можно сказать, учеником Юзефа Пилсудского, а «начальник государства» в свою очередь отстаивал идею о том, что Польша должна держать дистанцию в отношениях с восточным и западным соседом, но в случае угрозы войны, по мнению Ю. Пилсудского, Варшава должна была сблизится с Берлином, а не с Москвой.

К тому же, по мнению «начальника» польского государства, в случае мировой войны элиты Польши должны были сделать все, чтобы их страна вошла в войну как можно позднее. В реальности, в том числе из-за ошибок тогдашней польской политической верхушки, произошло все наоборот и Вторая Мировая война началась именно с нападения Третьего Рейха на Польшу.

Уже находясь в оккупации на территории Генерального Губернаторства, Януш Радзивилл получил предложение сотрудничества с оккупационными немецкими властями. Но ему хватило ума не стать польским Квислингом. Думаю, что если бы Польша создала свое коллаборационное правительство, то советские репрессии после 1945 года были бы еще страшнее.

- В конце Второй Мировой войны Януш Радзивилл оказался в руках советских специальных служб и содержался в лагере для военнопленных в Красногорске. Сохранились ли в Вашей семье какие-то предметы того времени? Рассказывал ли отец Вашей супруги Фердинанд о том не простом времени?

Офицеры Войска Польского во время советско-польской войны. Фото из книги "Wokół pałacu i dworu"

В семье практически ничего не сохранилось, чтобы напоминало о том времени. Сегодня по воспоминаниям наших родственников мы знаем, что это было не обычное место заключения. К тому же, к Радзивиллам там было особое отношение. Уже то, что семья Януша Радзивилла не была разделена, говорит о многом. Советский «чёрный кардинал» Лаврентий Берия испытывал к Янушу Радзивиллу не только интерес, но и уважение.

В том же лагере содержалось несколько десятков высокопоставленных японских офицеров, взятых в плен советскими войсками в Маньчжурии в 1945 году. Один из них учил отца моей жены Фердинанда математике. Между собой они общались по-английски. Кстати, уровень тех занятий был настолько высокий, что Фердинанд, вернувшись в Польшу в 1947 году, легко сдал «матуру» (выпускной экзамен в школе) и поступил в Вуз.

Бабушка моей жены Изабелла рассказывала, о том, что, однажды ей удалось сбежать из лагеря в Красногорске и добраться до Москвы. Там она хотела обратиться в посольство Франции, чтобы сообщить, что ее родные находятся в советском заключении в Красногорске. Изабелла пыталась установить контакт с ксендзом, служившим в костеле в Москве, и попросить того передать информацию о ней сотруднику французского диппредставительства. Но из этого, к сожалению, ничего не вышло и пришлось ждать 1947 года, когда советские власти разрешили семье Радзивиллов уехать в «народную» Польшу.

Мария Розалия Радзивилл. Княжна "Бишет". Фото из книги "Wokół pałacu i dworu"

В последнее время появляются версии о том, что Януш Радзивилл мог быть советским шпионом. Данная версия мне кажется маловероятной. Впрочем, Олыкский ординат был достаточно влиятельной политической фигурой и после окончания Второй Мировой войны в Кремле на этого человека могли делать определенную ставку. Коммунизм в Польше был явлением противоестественным, и поэтому Москве нужны были влиятельные «попутчики» из «бывших», которые могли бы им помочь в советизации этой страны.

- Одним из наименее известных межвоенных Радзивиллов, был последний Несвижский ординат Леон Радзивилл. Расскажите, пожалуйста, об этом человеке.

- К сожалению, о Леоне сохранилось не много информации. По воспоминаниям родственников - это был своеобразный «аутсайдер» в нашей семье. Дело в том, что и его брат Альбрехт и сам Леон были женаты на представительницах хоть и знатных, но, все же, не местных родов. Супругой Альбрехта была американка Дороти Паркер Дикон из Бостона, а Леон был женат на русской баронессе Ольге Симолин-Ветенберг.

Медаль, заказанная князем Матеем Радзивиллом в 2013 году. Фото: istpravda.ru

Правда, я сколько не пытался, так и не смог восстановить историю этого русского рода, поэтому у меня есть сомнения в аристократическом происхождении этой женщины. Кстати, эта Ольга до конца жизни говорила на польско-русской «трасянке». Мужа она на русский манер называла Лёвочка, а сыновей Тоточка (Антоний) и Тулечка (Ежи).

После смерти Альбрехта Радзивилла между его дочерью Эльжбетой и Леоном были очень натянутые отношения. Был даже судебный процесс по делу о наследовании имущества в Несвижском замке. И в этом споре молодую Эльжбету поддержал Давидгородецкий ординат Кароль Радзивилл.

Леон Радзивилл не был публичной персоной. Он предпочитал тишину Несвижского замка. Любил охотиться, активно занимался хозяйственными делами. Кстати, князь был талантливым художником

В моей личной коллекции есть несколько рисунков, сделанных рукой последнего Несвижского ордината.

Несвиж находился почти у самой советско-польской границы, поэтому 17 сентября 1939 года Красная армия заняла этот город очень быстро. Вместе с княжеской семьей и постояльцами в замке находился их семейный врач по фамилии Досталь. НКВД не арестовала его, потому что тот имел немецкий паспорт. Позднее, также выяснилось, что один из камердинеров князя был…агентом НКВД.

Медаль, заказанная князем Матеем Радзивиллом в 2013 году. Фото: istpravda.ru

Женщинам разрешили остаться в замке, а мужчин, в том числе Леона, арестовали и отправили на Лубянку. После вмешательства итальянской монаршей семьи последний Несвижский ординат и его близкие были отпущены и уехали, в начале в Италию, а затем в Великобританию. Один из его сыновей (Антоний) умер при невыясненных обстоятельствах в Лондоне, а второй жил в Риме, а затем уехал в Западную Канаду и практически не поддерживал контактов с Радзивиллами, жившими в Европе. Князь Леон умер в Париже в 1959 году.

- В тени Несвижских и Олыкских ординатов незаслуженно «потерялся» Давидгородецкий ординат Кароль Николай Радзивилл, а ведь это также интересная для Беларуси личность. Что известно о нем?

- Это была такая, как бы это лучше выразится, «сарматская» личность. Он быт в чем-то похож на своих предков - князей Рыбоньку и Пане Коханку. Такой, как у вас говорят, «рубаха-парень» (смеется). Любил охотиться, устраивать приёмы. В его собственности было огромные земельные и лесные массивы, в которых он организовал образцовое охотничье хозяйство.

Окончив Ягеллонский университет, Кароль Николай служил в Русской Императорской армии. После революции в октябре 1917 года был адъютантом командующего 1-го Польского корпуса генерала Юзефа Довбор-Мусникого. Участвовал в советско-польской войне.

Центр Давидгородецкой ординации был в Маньковичах. Тамошний дворец был построен по распоряжению Марии де Кастелян и был во многом похож на знаменитый Несвижский замок. Среди друзей Кароля Радзивилла стоит назвать британского генерала бельгийского происхождения Адриана Картон де Виарта, который был, своеобразным «радаром британской разведки» на советско-польском пограничье.

Князь Матей Радзивилл Фото: istpravda.ru

В сентябре 1939 года Кароль Радзивилл вступил в Войско Польское и служил в эскадроне охраны Генерального штаба в Бресте. Затем, он воевал в Отдельной Оперативной группе польских войск «Полесье» до октября 1939 года. Кстати, вместе с ним воевал и мой дед Константин. Радзивиллы участвовали в битве под Коцком, а затем попали в немецкий плен.

Оказавшись в колонне военнопленных, Кароль Николай подошел к немецкому офицеру и, сказав, что он родственник Гогенцоллернов, потребовал, чтобы его посадили в автомобиль, а вместе с ним и кузина Константина. Опешившие немцы выполнили требование ордината и дальше князья ехали в немецкой штабной машине.

Позднее Радзивиллам удалось сбежать. Кароль Николай служил в Войске Польском во Франции и Великобритании, а после Второй Мировой войны, в 1947 году, эмигрировал в ЮАР, где приобрел ферму возле Йоханнесбурга и занимался земледелием. Моя жена, будучи маленькой девочкой, почти все каникулы проводила на этой ферме.

В 1967 году семья бывшего Давидгородецкого ордината вернулась в народную Польшу, а через год князь умер. Кстати, мой тесть Фердинанд Радзивилл (внук Януша Радзивилла) был врачом- анестезиологом. Так вот Кароль в 1960-х годах помог ему уехать на стажировку в Кейптаун к всемирно известному хирургу Кристиану Барнарду.

- Известно, что Радзивиллы породнились с кланом Кеннеди?

- Станислав Радзивилл, младший сын Олыкского ордината Януша Радзивилла, женился на сестре супруги президента США Джона Кеннеди Ли Бувье. Во время президентских выборов Радзивилл призывал представителей американской полонии голосовать именно за Кеннеди.

Кстати, о Радзивиллах в США помнят до сих пор. Я недавно был в США, в Бостоне. Так вот в одном из магазинов я расплачивался карточкой и продавщица, увидев фамилию Радзивилл, сказала, что это одна из лучших фамилий в американской истории. Эта дама вряд ли знает древнюю историю нашего рода. Не знает она, где находится Несвижский или Мирский замки. Но она помнит о той роли, которую сыграл Станислав Радзивилл в предвыборной кампании Джона Кеннеди.

- Где сегодня живут Радзивиллы?

- В США еще жива супруга Станислава Радзивилла Ли Бувье. Правда, она практически не поддерживает контакты с нашей семьёй. Мы общаемся с сыном Станислава от второго брака Джоном, который также живет в Соединённых Штатах. Один из внуков Януша Радзивилла сегодня живет в Лондоне. Во Франции и в Италии живет несколько представительниц Шидловецкой линии.

- В Польше существует «Товарищество Несвежан», сотрудничаете ли Вы с ним?

- Я симпатизирую этой организации. Несвиж был очень интересным городом в межвоенное двадцатилетие. После того, как Минщина осталась за большевиками в марте 1921 года, в Западную Беларусь вынуждены были переехать многие землевладельцы, интеллигенция, представители шляхты.

Часть из этих людей поселилась в Несвиже. Кроме этого, там жило много ветеранов польско-большевицкой войны. Во время Второй Мировой войны многие из этих людей были репрессированы советскими властями. Однако, некоторые из них, пройдя через советские лагеря и депортации, выжили и сегодня хранят память о том, предвоенном Несвиже.

Эти люди часто приезжают в Беларусь, сохраняют традиции 27-го уланского полка им. Короля Стефана Батория, который до войны размещался в Несвиже. Кстати, год назад, стараниями Товарищества Несвижан в город вернулось полковое знамя несвижских кавалеристов. Теперь реликвия хранится в музее в Ратуше.

- Недавно Вы заказали партию памятных медалей, посвященных годовщине «Городельской унии». Расскажите, пожалуйста, об этом?

-Я пытаюсь, по мере сил и возможностей, помогать Музеям в Несвиже и Мире. Мы передали в их фонды целый ряд различных оригинальных предметов и копий. Однажды, я решил сделать копии медалей из коллекции Януша Радзивилла.

Люди, которые исполняли этот заказ, предложили сделать эту медаль. Тем более, в 2013 году отмечается две даты: 600-лет Городельской унии и 500-летие брака Яна Радзивилла «Бородатого» с Анной из рода Кишко. Именно после этого бракосочетания, Радзивиллы получили крупные владения в ВКЛ (в том числе Несвиж и Клецк). Я стараюсь вручать эту медаль тем, кто вносит свой вклад в сохранение наследия Великого Княжества Литовского.

- Знаю, что вы часто бываете в Беларуси. Что Вы испытываете, когда приезжаете к нам?

- Прежде всего, я чувствую, что это очень близкая для меня страна. Мне очень приятно, что в Беларуси уважение к истории Великого Княжества Литовского возрождается.

Я не раз был в Беларуси и всегда нас принимали с радостью. Более того, о Радзивиллах помнят, ими гордятся. Я стараюсь также, насколько могу, помогать сохранению нашей общей истории.

- Что бы Вы хотели пожелать читателям ?

- Проблема исторических противоречий в нашем регионе происходят из-за того, что люди просто слабо разбираются в истории своих стран и не знают истории соседей. Вместе с тем, в белорусском обществе, ни смотря ни на что, наверное, на генном уровне, сохранилось уважительное отношение к истории Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, как к «нашей» истории. Белорусы делают ставку на то, что их объединяет с другими народами, а не на то, что разъединяет.

Мне нравится, когда ваши экскурсоводы, рассказывая о Радзивиллах, говорят, что это белорусские князья. Пусть так, ведь значительная часть истории нашей семьи связана именно с Беларусью. Я рад тому, что появляются такие интересные проекты, как «Историческая правда» и желаю ему успеха.