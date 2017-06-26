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Минтруда рассказал, кого ждет увольнение

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  • 26.06.2017, 19:44
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Предприятия уже полгода активнее увольняют, чем принимают новых работников.

Отметим, что по прогнозу правительства, ситуация на рынке труда Беларуси до 2020 года будет формироваться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики. Ожидается, что численность работников будет сокращаться в промышленности и сельском хозяйстве, пишет tut.by. Более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве будут связаны с сокращением численности трудоспособного населения в сельской местности», — говорится в госпрограмме о соцзащите и содействии занятости населения до 2020 года.

Тем временем предприятия уже полгода активнее увольняют, чем принимают новых работников.


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