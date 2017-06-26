Как Польша помогает репрессированным белорусам 26.06.2017, 20:41

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Ян Малицкий

Белорусские студенты, пострадавшие от репрессий, смогут продолжить учебу в Польше.

О возобновлении набора молодежи в польские вузы по программе Калиновского пишет «Немецкая волна».

Польша возобновила программу стипендий имени Кастуся Калиновского, которые в 2017-2018 академическом году будут предоставляться белорусским студентам, пострадавшим в ходе массовых акций протеста минувшей весной. По данным правозащитных организаций Беларуси, летняя сессия еще не закончилась, но 7 студентов уже отчислены из различных вузов страны за активную общественную деятельность.

Еще семеро молодых людей были изгнаны из университетов в 2016 году. Но тогда программа Калиновского по решению польской стороны была преобразована в программу стажировок для специалистов - по причине того, что волна репрессий в Беларуси, по оценкам в Варшаве, пошла на спад. На каких условиях молодые белорусы смогут теперь продолжить образование в Польше в рамках этой программы - в материале DW.

За активную деятельность

Минчанин Евгений Михасюк - теперь уже бывший студент Белгосуниверситета. Он изучал политологию на историческом факультете и получил извещение об отчислении с последнего курса, формально - за несдачу экзаменов. Михасюк - один из лидеров "Объединения белорусских студентов", которое ведет мониторинг процесса присоединения Беларуси к Болонскому процессу. Вместе с единомышленниками в прошлом году он стал организатором инициативы "Студенты против", фиксировавшей факты нарушений акдемических прав и свобод.

Евгений принимал также участие в протестных акциях, был арестован, отсидел 5 суток ареста и потому называет реальной причиной исключения из БГУ свою гражданскую позицию, "которая не нравится университетским идеологам".

Он считает своевременным возобновление Польшей программы Калиновского для тех, кого в Беларуси преследуют за убеждения. "Средний балл оценок у меня высокий, и я хотел бы продолжить обучение в Польше, хотя никто нам не выдает таких справок: "отчислен по политическим мотивам", - объяснил Михасюк.

Чем Польша помогает репрессированным

Первоначально решение о поддержке репрессированной белорусской молодежи было принято польским правительством сразу после выборов президента РБ в марте 2006 года. В одном из интервью директор программы Калиновского, руководитель Центра исследований Восточной Европы Варшавского университета профессор Ян Малицкий вспоминал: "Проект мы написали ночью, после того, как увидели по телевидению обращение к Польше кандидата в президенты Александра Милинкевича с просьбой помочь тем, кого выгоняют из университетов за участие в акции протеста в центре Минска".

В новой беседе Малицкий отметил, что в 2016 году программе Калиновского исполнилось 10 лет. Но, по его словам, "программа в прошлом году была не приостановлена, как писали некоторые СМИ, а только трансформирована в дополнительную "программу Калиновского-2" для стажеров по разным специальностям".

Отбор на годичную стажировку в Польше прошли 12 человек из 50. "Сейчас они сдают дипломные экзамены, идет набор на новый курс", - говорит Ян Малицкий. Он уверен, что знания стажеров пригодятся в ходе будущих реформ в Беларуси. "Но, как я и говорил, в случае возобновления репрессий мы вновь пригласим белорусских студентов", - пообещал Малицкий.

Кто получит польскую стипендию

На сайте Центра исследований Восточной Европыпоявилась информация о приеме документов у кандидатов на учебу в 2017-2018 годах. "Лимита на количество претендентов на стипендию нет, но мы знаем, что их не будет так много, как раньше, поэтому примем всех, кто был репрессирован", - говорит руководитель программы Калиновского.

Предварительный отбор кандидатов на участие в программе будет проводить квалификационная академическая комиссия в Варшаве. Окончательное решение принимается с учетом мнения Совета правозащитных организаций Беларуси, указывается в офицальном пояснении польской стороны.

"Работу совета правозащитников, состоящего из 11 человек, координирует Комитет защиты репрессированных "Солидарность", - сообщила учредитель комитета Инна Кулей. По ее словам, совет должен подтвердить факты преследований студентов по политическим мотивам. Кулей также добавила, что условия отбора все же претерпели изменения.

Если в прошлые годы учиться в Польше могли не только репрессированные студенты, но и дети активистов, подвергшихся репрессиям, то теперь документы могут подавать исключительно те, кто не имеет возможности далее учиться в Беларуси - отчисленные из университетов по политическим причинам и выпускники минского лицея имени Якуба Коласа.

Незнание польского языка не является преградой для получения стипендии. Для тех, кто будет принят, есть годовые языковые курсы. За 10 лет работы программы Калиновского более 200 выпускников и 4 докторанта получили дипломы разных университетов Польши, рассказал Ян Малицкий.

Еще около 100 стипендиатов сейчас продолжают учебу. По словам Малицкого, "даже если бы репрессии полностью прекратились и часть программы помощи для репрессированных студентов не возобновилась бы, все равно Беларусь получит более 3 сотен специалистов". Всего же в рамках этой программы обучение в Польше прошли около 900 белорусов.