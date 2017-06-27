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Королевскую стражу Букингемского дворца впервые возглавила женщина

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  • 27.06.2017, 8:01
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Все солдаты, охраняющие королевские объекты в Британии, имеют опыт боевой службы.

Второй батальон Канадского полка легкой пехоты принцессы Патриции заступил на караул у Букингемского дворца в Лондоне. Батальон возглавляет капитан Меган Куто. Она стала первой женщиной, которая руководила сменой караула у Букингемского дворца, сообщает meduza.io.

После церемонии смены караула Куто, как полагается в соответствии с ее обязанностями, заняла пост рядом с Сент-Джеймсским дворцом неподалеку от Букингемского.

Канадский полк легкой пехоты принцессы Патриции находится в Лондоне в рамках празднования 150-летия независимости Канады. Батальон под руководством Меган Куто будет охранять королевские объекты до 3 июля.

Великобритания до 2016 года запрещала женщинам принимать участие в боевых действиях, в связи с чем женщины-военнослужащие не могли возглавлять охрану Букингемского дворца и других королевских объектов. В Канаде этот запрет был снят еще в конце 1980-х.

Канада является независимым государством, но ее монархом считается монарх Содружества наций, то есть королева Елизавета II. В связи с этим канадские военнослужащие имеют право принимать участие в охране королевской семьи.

Смена караула у Букингемского дворца — одна из самых популярных у туристов церемоний в Лондоне. В летнее время смена караула проходит каждый день в 11:30 по местному времени. Все солдаты, охраняющие королевские объекты, имеют опыт боевой службы.


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