В Новополоцке ЛТП переделают в колонию 14 27.06.2017, 8:02

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МВД по приказу Лукашенко начало «оптимизацию» уголовно-исполнительной системы.

В Новополоцке ликвидируют лечебно-трудовой профилакторий № 8 (ЛТП № 8) и на его месте создадут исправительную колонию № 1. Соответствующий указ Лукашенко опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

ЛТП на улице Технической, 8 в Новополоцке ликвидируют для оптимизации структуры уголовно-исполнительной системы МВД.

Правительство должно выделить деньги на финансирование создаваемой колонии — «в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание органов и организаций уголовно-исполнительной системы».

МВД в течение 3 месяцев должно обеспечить ликвидацию ЛТП и регистрацию колонии; утвердить новый штат сотрудников; передать имущество новому исправительному учреждению.

В инфраструктуру будущей колонии, в частности, войдут: 2 административных здания, 2 казармы, солдатская баня, 3 общежития, вольер для собак, здание штрафного изолятора, 4 смотровые вышки, КПП, столовая-клуб, постройка с санпропускником и больницей, комната для приезжих, помещение для выдачи посылок, крытая автостоянка, 2 хранилища для овощей, свинарник-питомник. Всего из республиканской собственности новополоцкой колонии передадут 55 объектов.