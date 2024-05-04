«Лукашенко бросился проверять надежность бункера» 4 4.05.2024, 18:23

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Синепалого охватил страх.

Визит синепалого на командный пункт ВВС и ПВО является отражением его страхов, отмечает телеграм-канал «Ник и Майк».

Украина наглядно доказала, что ПВО, построенное по советским лекалам - дырявое решето. Которое даже не нужно перегружать, чтобы обойти. Ежедневно горящие в России нефтеперерабатывающие заводы и другие объекты - в прямом смысле яркое тому подтверждение.

Говорить о том, что их белорусские коллеги почему-то лучше без боевого опыта, как-то не приходится. Щит хунты надёжный, пока его никто не решил проверить. Он ничем не отличается от киберщита или иных элементов защиты хунты (база доносов конторы не даст соврать).

Это очередная война, которая выиграна в телевизоре или на экране монитора. Тут нужно проверять не щит, а надёжность бункера.

Кстати, интересно, что к военным синепалый приехал не в своем клоунском мундире. То ли понял, что мундир действительно смешон, то ли, что он не главнокомандующий.