Первые чемпионы независимой Беларуси 27.06.2017, 9:11

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25 лет назад минское «Динамо» выиграло первый чемпионат Беларуси.

А вы помните, кто принес "бело-голубым" тот титул? – пишет pressball.by.

Четверть века назад завершился первый футбольный чемпионат независимой Беларуси. В связи с переходом от системы "весна-осень", по которой проходили турниры в СССР, к формату "осень-весна", который использовался в большинстве стран Европы, соревнование было решено провести по упрощенной схеме — в один круг за два месяца (с 18 апреля по 27 июня 1992 года).

В чемпионате участвовало шестнадцать команд. Шесть из них ранее выступали в различных лигах первенства СССР ("Динамо" Минск, "Днепр" Могилев, "Динамо" Брест, КИМ Витебск, "Химик" Гродно, "Гомсельмаш"), девять — в первой лиге чемпионата БССР ("Металлург" Молодечно, "Торпедо" Могилев, СКБ-"Локомотив" Витебск, "Шахтер" Солигорск, "Строитель" Старые Дороги, "Трактор" Бобруйск, БелАЗ Жодино, "Обувщик" Лида), одна — во второй лиге чемпионата БССР ("Ведрич" Речица).

В 15 матчах минские динамовцы набрали 25 очков и стали первыми чемпионами независимой Беларуси, опередив на один балл "Днепр" и на шесть – одноклубников из Бреста и "Трактор". Лучшим снайпером турнира стал Андрей Скоробогатько, наколотивший за могилевчан 11 мячей.