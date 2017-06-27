«Флаг удалось спасти» 1 27.06.2017, 9:28

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Минчанка вспоминает, как отбила бело-красно-белый флаг у ОМОНовцев.

25 марта этого года в Минске и в некоторых областных городах, в том числе и в Витебске, прошли акции, посвященные Дню Воли, пишет vkurier.by.

Тогда по всей стране было задержано огромное количество участников несанкционированных мероприятий.

Одних вскоре отпустили, а других впоследствии привлекли к административной ответственности и приговорили к длительному административному аресту или к солидному штрафу.

День Воли в Витебске. Фото Светланы Васильевой

Одна из пострадавших 25 марта 45-летняя Анна Иванова (имя и фамилия по просьбе женщины изменены), сотрудница частной минской компании, рассказала свою историю.

По словам женщины, на День Воли она находилась на площади Якуба Коласа в Минске среди других людей, когда набежали омоновцы и стали хватать участников акции.

Фото Светланы Васильевой

«Меня «выцепили» из толпы, потому что я была с флагом. За волосы – и в автозак», – рассказала минчанка.

Вместе с другими людьми Анну отвезли в Первомайское РОВД, там вывели, поставили у стенки, затем завели в какое-то помещение похожее на спортзал. Сотрудники органов переписали данные паспорта женщины, но протокол не составляли, а спустя пару часов назвали Анину фамилию и фамилию еще одной девушки и скомандовали:

«С вещами на выход».

Женщин проводили до ворот и отпустили. Анне даже флаг удалось спасти.