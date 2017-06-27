Активист из Гродненской области добился прекращения фальшивого дела против него 27.06.2017, 10:20

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Вадим Левон

Фото: «Белсат»

Вадиму Левону вернули всю изъятую во время обысков печатную продукцию.

Дело за незаконное распространение печатной продукции, заведенное на координатора движения «За Свободу» в Гродненской области Вадима Левона еще в марте, прекращено.

Милиция провела обыски дома у родителей координатора движения «За Свободу» в Гродненской области Вадима Левонa. Силовики изъяли документы и задержали самого Левонa. Позже он был задержан на 7 часов и освобожден поздно ночью, а также арестован на 7 суток. Ранее областной координатор заявил о давлении и запугивания со стороны КГБ.

«Остановили дело и документацию вернули назад», - рассказал сайту pyx.by Вадим Левон.

По его словам, никакой экспертизы изъятой продукции никто не проводил (это были старые листовки, плакаты и книги). «Сгрузили все в камеру изолятора, бумаги все стали влажными», - добавил Вадим.

Дело прекращено, так как нет состава преступления, добавил Левон.

«Это дело завели на меня, чтобы был повод за что-то взять, затащить в милицию. А прекратили, так как нечего там расследовать: книги и газеты старые», - заключил активист.