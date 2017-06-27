«Валенсия» может купить Павла Савицкого за 500 тысяч евро 27.06.2017, 10:53

Павел Савицкий

Фото: football.by

В Испании Савицкого считают из наиболее перспективных молодых футболистов Восточной Европы.

Испанское издание Capital Deporte сообщило об интересе «Валенсии» к атакующему полузащитнику «Немана» Павлу Савицкому. По информации источника, «летучие мыши» готовы заплатить за белоруса 500 тысяч евро, пишет pressball.by.

Capital Deporte называет Савицкого одним из наиболее перспективных молодых футболистов Восточной Европы и отмечает универсализм игрока, способного исполнить на поле как роль левого вингера, так и функции плеймейкера.

Кроме того, отмечается, что в прошлом сезоне Савицким интересовались такие клубы, как «Вильярреал», «Бетис», «Севилья», «Эспаньол» и «Эльче».

В сезоне-2017 футболист провел за «Неман» 14 игр в чемпионате Беларуси, забив семь мячей и отдав две голевые передачи. Это второй показатель высшей лиги по системе «гол + пас» (у Михаила Гордейчука из БАТЭ семь забитых мячей и три результативные передачи).