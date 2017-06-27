Стала известна дата суда над «батюшкой со свастикой» 8 27.06.2017, 12:00

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Дело будет слушаться в суде Заводского района Минска.

Уголовное дело в отношении бывшего настоятеля православного прихода храма Святого Духа в поселке Гатово Минского района Константина Бурыкина будет слушаться в суде Заводского района Минска. Процесс начнется 29 июня, сообщает сайт belaruspartisan.org.

Священник, который за специфические татуировки получил кличку «Батюшка со свастикой» ранее был связан с неонацистской организацией «Русское национальное единство». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 295 УК (незаконный оборот оружия и боеприпасов), наказание по которым – до 10 лет. Часть 3 той же статьи означает: «те же действия, совершенные повторно, либо группой лиц по предварительному сговору».

Уроженец Омска и гражданин России Константин Бурыкин до недавнего времени был звездой белорусских государственных телеканалов и газет. Он стал священником без духовного образования и возглавил церковь в поселке Гатово под Минском. Настоятель также организовал при храме спортивный клуб и фактически возглавил Белорусскую федерацию пауэрлифтинга, став заместителем номинального председателя, полковника милиции Геннадия Колесника. Бурыкин пропагандировал традиционные семейные ценности и здоровый образ жизни. Однако в ноябре 2016 года стало известно о других ценностях батюшки Константина.

Благодаря независимым расследованиям выяснилось, что Бурыкин причастен к махинациям с большими бюджетными суммами, выделенными на спорт. Он также не расстался со своими нацистскими взглядами, которых придерживался смолоду. На теле священника до сих пор остаются свастики. Батюшка поддерживал тесные контакты с прокремлевскими организациями, выступавшими с имперских позиций. В доме Бурыкина нашлось место лампе-свастике и картине его кисти, выполненной в стилистике Третьего рейха.

Константин Бурыкин родился в октябре 1977 года в Омске. Он любил рассказывать друзьям и членам семьи, что его детство было трудным. Юноша носил очки, за что его дразнили сверстники. Из-за этого Бурыкин начал заниматься единоборствами, научился драться и отомстил обидчикам.

В Беларусь Бурыкин приехал примерно в 1994 году. Там поселилась его сестра с мужем. А позднее в Минск перебрались и родители Константина. Однако белорусского гражданства он не получил до сих пор. Бурыкин мечтал стать священником, но при этом пошел на заочное обучение в физкультурный институт по специальности «учитель бокса». Одновременно Константин работал охранником в православном храме. Хотя Бурыкин не окончил семинарии, ему дали сан за обещание построить храм в Гатово - рабочем пригороде Минска.

Высшее православное духовенство сквозь пальцы смотрело на неонацистские взгляды Константина, а тот их особо не скрывал. Пресса публиковала фотографию 1990-х годов, на которой Бурыкин в облачении священника позирует с группой экстремистов из запрещенной организации «Русское национальное единство» (РНЕ).

Позднее белорусское отделение РНЕ было разгромлено спецслужбами, и Бурыкин стал искать себя на новом поприще. На базе своего прихода он создал спортивный клуб «Белая Русь», за который звал выступать лучших спортсменов страны. Вскоре Бурыкин возглавил учрежденную им федерацию пауэрлифтинга. Константин также заручился поддержкой крупных чиновников: сначала он звал к сотрудничеству руководство одноименной партии «Белая Русь», созданной в поддержку Александра Лукашенко, а затем передал формальное руководство федерацией полковнику милиции, председателю БФСО «Динамо» Геннадию Колеснику, став его заместителем. Скандал разразился после того, как Бурыкин привел в православную команду «Белая Русь» давнего друга Андрея Саковича, бывшего руководителя белорусского РНЕ.

«Он показал нам этого мужика с убитыми вазелином кулаками, назвал своим двоюродным братом и сказал, чтобы мы не пугались. Мол, Андрей сидел, у него свастики на теле, но он нормальный парень. Мы прогуглили, кто такой наш новый соратник, и ужаснулись - тут вылезло все и о РНЕ, и о Саковиче, и о самом Бурыкине», - рассказывал журналистам источник в спортивных кругах. Коллеги решили отстранить священника от руководства федерацией. Спортсмены написали коллективное обращение с требованием лишить Бурыкина должности. Одновременно было собрано несколько сотен подписей православных верующих к митрополиту Павлу с просьбой лишить сана отца Константина за неонацизм, эксцентричность (Бурыкин поместил на логотипе клуба Иисуса со штангой на плечах) и нарушение канонов (священник женился второй раз, официально расписавшись).

Бурыкина также заподозрили в махинациях с бюджетными средствами, выделенными на покупку спортивного инвентаря перед проведением в 2017 году чемпионата мира по пауэрлифтингу в Беларуси. Всего на эти цели было получено только из Национального олимпийского комитета 200 тысяч новых белорусских рублей (свыше 100 тысяч долларов). Также деньги выделяли общество «Динамо», Министерство спорта и различные спонсоры. Однако закупленное при участии Бурыкина оборудование оказалось ржавым и непригодным, утверждают его бывшие коллеги по федерации пауэрлифтинга.

18 ноября 2016 года Константина Бурыкина задержали в Минске по подозрению в хранении боеприпасов. И, кстати, на прошлой неделе успешно прошел тот самый чемпионат по пауэрлифтингу. Батюшка Константин болел за своих бывших подопечных из камеры СИЗО. Впрочем, на время следствия он приостановлен в служении.