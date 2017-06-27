закрыть
27 июня 2017, вторник, 16:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеохит: Аллигатор не потерпел вмешательства в свою частную жизнь

  • 27.06.2017, 13:24
  • 5,551

Животное прогнало незадачливого папарацци.

Дерзкий фотограф из Флориды (США), вознамерившийся снять аллигатора с близкого расстояния, не ожидал, что существо будет так ревностно охранять свою частную жизнь, сообщает сайт 120.su.

Причем рептилии не было абсолютно никакой разницы, снимают ли ее профессиональной камерой или просто фотографируют на мобильный телефон — на все попытки запечатлеть ее образ она реагировала одинаково злобно.

К счастью, мужчина не пострадал и, собрав свою технику, удалился с места действия, а аллигатор вернулся в воду.


Мнение

Путина загнали в угол
Путина загнали в угол Дмитрий Орешкин
По какому поводу восторг?
По какому поводу восторг? Светлана Калинкина
К чему психоз?
К чему психоз? Владимир Халип
Легкость в мыслях необыкновенная
Легкость в мыслях необыкновенная Леонид Злотников


Интервью

Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому
Василий Шлындиков: Лукашенко лучше уйти самому