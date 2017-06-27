Видеохит: Аллигатор не потерпел вмешательства в свою частную жизнь 27.06.2017, 13:24

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Животное прогнало незадачливого папарацци.

Дерзкий фотограф из Флориды (США), вознамерившийся снять аллигатора с близкого расстояния, не ожидал, что существо будет так ревностно охранять свою частную жизнь, сообщает сайт 120.su.

Причем рептилии не было абсолютно никакой разницы, снимают ли ее профессиональной камерой или просто фотографируют на мобильный телефон — на все попытки запечатлеть ее образ она реагировала одинаково злобно.

К счастью, мужчина не пострадал и, собрав свою технику, удалился с места действия, а аллигатор вернулся в воду.