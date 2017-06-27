Где отпуск экономичней: в литовской Паланге или польской Лебе? 2 27.06.2017, 13:35

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C каждым годом в Беларуси возрастает доля самостоятельных путешественников.

Если все, что выше 22 градусов, для вас – адская жара, то вы наверняка знакомы с этим райским местом. Сосны, дюны, свежий ветер и прохладное море. Балтика! Каждый год к Балтийскому морю в Польшу, Литву, Латвию, а иногда и в Эстонию, отправляются тысячи белорусских туристов. Что предлагают туроператоры любителям балтийского отдыха в этом году? Какой вид транспорта чаще выбирают туристы? Где отпуск будет экономичней: в литовской Паланге или польской Лебе?

Как пишет «Туризм и отдых», традиционно первые автобусные выезды на Балтику стартуют именно в конце июня. Этот год – не исключение. Несмотря на то, что погода (холодный май и июнь) немного снизила интерес к Балтийскому побережью, туроператоры уже отправили на курорты первых отдыхающих и рассчитывают на увеличение спроса к «высокому сезону» (период с 15 июля по 15 августа).

Конечно, самый популярный (и самый близкий к Беларуси) курорт на Балтике – это Паланга. Сюда легко добраться на автомобиле, автобусе, поезде (с пересадкой в Вильнюсе) и самолете.

«У нас сейчас значительно возросло количество запросов на Палангу, – говорит Ирина Чижик, компания «Вокруг света». – Туристы бронируют через нас проживание с самостоятельным проездом, есть запросы и на автобусные туры. Среди клиентов – много семей с детьми. Мы помогаем с выбором апартаментов для такой категории туристов. Что касается самолета, то такие заявки тоже есть, но их немного».

Стоимость автобусного тура в Палангу из Минска зависит от выбранной виллы или отеля. Самые экономичные варианты стартуют от 400 евро на двоих (7 дней отдыха, автобусный проезд, проживание).

Алексей Терентьев, компания «Лентяй»: «В прошлом году мы брали блоки мест на самолете в Палангу, и в принципе, хоть порой и «подгорали», выполнили свои обязательства. В этом году, так как количество рейсов увеличилось (самолет летает несколько раз в неделю) и найти билеты – уже не проблема, потребность в блоке мест отпала. Своим туристам мы, как обычно, предлагаем организованный автобусный проезд или помощь в бронировании билетов на другие виды транспорта. Наша традиционная автобусная цепочка стартовала, как обычно, 18 июня».

Среди актуальных тенденций отмечу следующее – например, практически «умер» средний класс. Клиенты заказывают или какие-то люксовые варианты, или самые недорогие комнаты. Крепкой «серединки» просто нет! Пока что сезон идет слабовато, но для июня – это обычное дело. Балтика, как и «балтийские» туристы, разогревается попозже. При этом, многие отели в Паланге уже заняты чуть ли не на все лето. С виллами – ситуация попроще: здесь мы всегда можем подобрать приемлемый вариант. Кстати, еще одно маленькое наблюдение – сегодня туристов настораживает, если виллы нет на букинге...»

Главную конкуренцию литовской Паланге составляют польские курорты Леба, Владиславово, Крыница Морска и другие. На польскую Балтику туристов традиционно возят такие компании, как «Гелена», «ЭкологияТур» и «Кэтэлина».

«Мы возим туристов в Лебу с начала 2000-х, и за это время у нас появились сотни постоянных клиентов, – рассказывают представители компании «Гелена». – Вообще Балтика – это особенный вид отдыха, и соответственно – особенные туристы. Я бы сказала, что сюда едут истинные гурманы, а вот любителям египетско-турецкого отдыха здесь, возможно, будет не совсем привычно. Ведь Балтика – это не пляжный отдых. Сюда едут подышать сосной, йодом, вдоволь нагуляться, поесть вкусной рыбы, покататься на велосипедах.

Если говорить о спросе, то в этом году продажи пока идут без особого ажиотажа. Впрочем, наша автобусная цепочка стартовала, и все выезды потихоньку закрываются. К сожалению, погода нам совсем не помогает: холодное лето больше сопутствует мечтам о теплых морях, ну, а если наступит жара, то туристы вспомнят и про Балтику.

Кстати, на первые и последние выезды в этом году мы предлагаем туристам программы с бесплатной экскурсией по Гданьску. Все-таки Польша – удивительно красивая и разнообразная страна, здесь есть что посмотреть и куда сходить. Что касается цен, то они остались примерно на уровне прошлого года – ничего не поменялось».

В среднем стоимость автобусного тура на польский курорт Леба составляет 640–700 евро на двоих (10 дней отдыха, проезд, проживание, завтраки).

Как отмечают в турфирмах, занимающихся Балтикой, с каждым годом в Беларуси возрастает доля самостоятельных путешественников. Визу (и польскую, и литовскую) сейчас легко сделать через визовые центры, апартаменты – найти на сайтах бронирования, а авиабилеты или поезд – забронировать самостоятельно. И если автобусные цепочки в Польшу и Литву еще сохраняются, то «пляжные» туры в Латвию или Эстонию теперь предлагаются только в индивидуальном порядке.