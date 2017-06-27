Белорусский боец Аллазов об успехе в Японии: «Это наша историческая победа» 7 27.06.2017, 13:48

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Известный белорусский боец Чингиз Аллазов прокомментировал победу на турнире K-1 Grand Prix в Японии.

«В мире К-1 прошло большое событие – турнир в Японии. Мы одержали большую победу, выиграв пояс мирового К-1 и звание чемпиона мира. Когда мне было 14 лет, я смотрел бои К-1 в Токио по телевизору. Я вырос на них, поэтому с того момента у нас была такая цель.

У меня была минимальная травма глаза, я на одну сторону не видел.

Как я попал на турнир? К-1 выбирает бойцов в том числе по популярности, чтобы на них реагировали зрители. Было очень серьезное голосование. В мире К-1 мы на определенно высоком уровне, входим в пятерку. Год назад нам предложили подписать контракт на участие, мы сошлись по условиям и я выступил в Японии. После победы я стал официальным лицом К-1. И мое изображение появится во многих городах мира.

После финального боя было столько эмоций, что я просто наслаждался моментом. Мы их сделали – и это наша историческая победа», – сказал Аллазов в эфире «Беларусь 5».

К-1 Grand Prix Japan. Аллазов стал первым постсоветским бойцом, выигравшим чемпионский пояс.