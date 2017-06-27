Минские контролеры хотят позвать на помощь дружинников 16 27.06.2017, 14:07

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Транспортники жалуются на «неблагодарную работу» и надеются на «жилеты-невидимки».

Транспортники считают, что безбилетный проезд в транспорте не такое злостное нарушение, чтобы вносить всех «зайцев» в единую базу правонарушителей. Хоть работа контролера зачастую — дело неблагодарное. Об этом агентству «Минск-Новости» рассказал руководитель контрольно-ревизорской службы «Минсктранса» Юрий Давидович.

О текучке кадров: «Неблагодарная работа»

В Минске сейчас работает 225 контролеров оплаты проезда в общественном транспорте. Впрочем, это не оптимальное число — всему виной текучесть кадров из-за сложности работы.

— Одному стажеру-контролеру порвали куртку, второго оскорбили и избили, третьего сделали виноватым, на четвертого жалуются на горячую линию «Минсктранса». В общем, неблагодарная работа, а хороших отзывов от пассажиров раз, два и обчелся, — рассказывает Юрий Давидович.

По его словам, на работу берут почти всех желающих, среди них немало людей с высшим образованием, «физически развитых». Срок подготовки и проверки — 3 месяца. За это время новичок проходит 80-часовую стажировку с более опытным коллегой.

— Он обучается оформлять текущую документацию, отчеты, штрафные квитанции. Проводить все это нужно в рамках действующего законодательства. А это непросто. Как следствие — остаются единицы.

Транспортники: можно было обойтись без внесения «зайцев» в базу данных

Когда человека штрафуют, нужны его идентификационные данные для внесения в государственную систему регистрации и учета правонарушений. Они есть в паспорте или виде на жительство (водительские права, пенсионное удостоверение, военный или студенческий билет — не подходят).

Если пассажир согласен со штрафом и готов уплатить его на месте — протокол об административном правонарушении не составляют, только выдают квитанцию.

— По мнению руководства «Минсктранса», неоплаченный проезд не столь злостное нарушение, чтобы регистрировать человека в государственной базе данных. Но таков закон. Мы обращались и к депутатскому корпусу, к специалистам, занимающимся внесением изменений и дополнений в законодательство. Пока безрезультатно.

В «Минсктрансе» сетуют, что в спорных ситуациях милицию теперь можно ждать и несколько минут, и несколько часов. Хотя раньше было проще — существовал договор о сотрудничестве со столичным УВД.

— Между тем даже адекватный нарушитель правил проезда долго ждать не станет и попросту уйдет. Доставить самолично нарушителя в отделение милиции для установления его личности сотрудникам КРС не всегда возможно, к тому же в их составе около 70% — женщины.

В этой ситуации могли бы помочь дружинники (они появились в Минске с 1 марта).

— Но все должно происходить максимально корректно, без жесткого принуждения и силового воздействия. На это уходит определенное время, что также сказывается на эффективности работы контролеров.

О регистраторах и ярких жилетках

Сегодня все контролеры на городских и пригородных маршрутах оснащены видеорегистраторам. Записи сохраняются в течение 30 дней.

— Прежде всего устройства «Дозор-77» дисциплинировали самих контролеров, так как появилась возможность визуально отслеживать нарушения в их деятельности. В то же время некоторые зайцы ведут себя агрессивно, требуют отключить видеорегистратор.

По словам Юрия Давидовича, отказ от ярких фирменных жилетов у контролеров в трамваях дал ожидаемый эффект.

— Вполне возможно, что эту практику распространим и на троллейбусы. Однако контролеры обязаны проверять весь наземный общественный транспорт. Это вынуждает их постоянно переодеваться. Но даже при имеющихся у КРС бейджах и видеорегистраторах финансовые потери нашего предприятия неизбежны. Даже в метрополитене они имеются из-за липовых льготников и поддельных справок учащихся.