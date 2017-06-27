Волки «взяли в осаду» деревню под Кобрином 11 27.06.2017, 14:21

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Серые хищники только за одну ночь похитили у хозяев шесть овец.

Волки все чаще нападают на домашний скот на Брестчине. Так в хозяйстве Елены Казинской из деревни Пестеньки за ночь волки зарезали шесть овец. Хозяева живут в двух километрах от небольшого леса, сообщает «Радыё Рацыя».

«Овцы всегда свободно паслись на лугу недалеко от дома. Их никогда не загоняли на ночь в сарай, - говорит хозяйка. - Волки хватали их за горло. Они их душили. Нашли их мертвыми. Я сегодня к маме звонила в Украину, то она также говорит, что у них там волки развелись. Здесь по деревне и лисицы ходят, и зайцы. Поэтому насчет волков тоже не удивляешься. Через ночь после того происшествия снова собаки выли. Видимо, волки снова приходили на то поле».

По словам Елены Казинской, из полсотни домов в деревне Пестеньки жилых осталось всего 15. Несмотря на то, что деревня находится в 17-ти километрах от Кобрина, молодые люди разъехались. В деревне работы нет.