Как «Мотовело» всех «перехитрило» 7 Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

27.06.2017, 14:53

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ВАЛЕРИЙ КАРБАЛЕВИЧ

ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Бизнесмен сидит, а Ладутько цветет и пахнет.

Новость, которую не назовешь совсем неожиданной. Генеральный директор минского ОАО «Мотовело» Николай Ладутько подписал заявление в экономический суд Минска о признании завода банкротом. Это еще не конец трагикомической истории этого предприятия, но очень знаменательный промежуточный финиш. Многострадальная судьба «Мотовело» является хорошим отражением, точным барометром как состояния экономики в стране, так и экономической политики властей.

В начале 1990-х годов, поддавшись настроениям, которые тогда господствовали, «Мотовело» было акционировано. Акции купили работники завода. Таким образом, хозяином предприятия стал трудовой коллектив. Некоторое время в 1990-е годы у работников «Мотовело» были почти самые высокие зарплаты среди минских предприятий. Объяснялось это не только хорошими показателями работы, но и тем, что новые хозяева, на волне эйфории от внезапной свободы от государства, «проедали» весь доход, мало вкладывали в развитие производства. Чего не делал бы частный хозяин, который думает о дальнейшей судьбе своей собственности.

Закончилось все печально. Предприятие оказалось убыточным, начало получать помощь из бюджета, но взамен завод отдал свои акции государству. То есть «Мотовело» было национализировано. Для режима Лукашенко, который взял курс на огосударствление экономики, этот пример был показательным. Официальные СМИ рассказывали: мол, смотрите, что бывает с предприятием, которое выходит из-под контроля государства, вот власти сейчас покажут, как нужно управлять.

Показали. Результат получился примерно такой, как и на других госпредприятиях. «Мотовело» продолжало оставаться неплатежеспособным.

И тогда нашли иностранного инвестора, австрийского бизнесмена Александра Муравьева и продали ему завод. Причем, тот приобрел предприятие без конкурса, тендера, что само по себе является нарушением законодательства. Лукашенко с ним договорился «по понятиям».

В прошлом году «Мотовело» национализировали, Александра Муравьева посадили на 11 лет. Лукашенко не скрывал, что это произошло по его указанию. Обвинений было много. Одно из них заключалось в том, что бизнесмен не выполнил инвестиционный договор, не вложил в предприятие оговоренную сумму денег. Муравьев сказал, что много финансовых ресурсов ушло на выплату старых долгов и другие затраты, не предусматривались договором. Кстати, бизнесмен на суде уверял, что предприятие при его правлении было рентабельно. Но кто ж его слушал? Если бизнес основывается не на законах, правилах, а на персональных договорах и «понятиях», то разобрались с ним также «по понятиям».

Национализированный завод возглавил бывший председатель Мингорисполкома Николай Ладутько. Снова собирались показать народу, как нужно управлять государственным предприятиям. И вот результат. «Мотовело» задолжало кредиторам вдвое больше, чем оно само стоит. Вопрос, зачем банки давали безнадежному банкроту все новые кредиты, был бы уместен в условиях рыночной экономики. А в белорусской модели ручного управления такой проблемы не существует. Результат у Ладутько еще хуже, чем в Муравьева, однако бизнесмен сидит, а нынешний директор цветет и пахнет.

Но перед банкротством власти провернули хитрую комбинацию. Было создано новое юридическое лицо - ООО «Мотовелозавод», которое формально взяло в аренду производственные линии у «Мотовело» и продолжает выпускать продукцию. То есть, фактически поменялась вывеска. Старое предприятие «Мотовело» банкротится, на него повесили все долги. А новый субъект ООО «Мотовелозавод» начинает работать с чистого листа как новое предприятие, но уже без долгов.

Кстати, «Мотовело» должно семи банкам. Но оно банкрот, с него мало что возьмешь. То есть, потери госпредприятие переводятся на банки. Не удивительно, что доля проблемных активов банков увеличивается. Такой «Тришкин кафтан» по-белорусски.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»