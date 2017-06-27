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Лукашенко встретится с Путиным в Кремле

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  • 27.06.2017, 15:10

В Москве состоится заседание высшего государственного совета «союзного государства».

Как сообщает пресс-служба Кремля, в заседании в пятницу, 30 июня, примут участие правители Беларуси и РФ.

Предполагается, что на заседании будут подведены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году.

В повестке дня также значатся обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах и вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов «союзного государства».

Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой обсудят двусторонние отношения и «актуальные международные проблемы».

Перед заседанием правители обоих государств примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси.


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