Лукашенко встретится с Путиным в Кремле 15 27.06.2017, 15:10

В Москве состоится заседание высшего государственного совета «союзного государства».

Как сообщает пресс-служба Кремля, в заседании в пятницу, 30 июня, примут участие правители Беларуси и РФ.

Предполагается, что на заседании будут подведены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году.

В повестке дня также значатся обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах и вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов «союзного государства».

Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой обсудят двусторонние отношения и «актуальные международные проблемы».

Перед заседанием правители обоих государств примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси.