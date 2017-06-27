Лукашенко встретится с Путиным в Кремле

Лукашенко встретится с Путиным в Кремле15
- 27.06.2017, 15:10
В Москве состоится заседание высшего государственного совета «союзного государства».
Как сообщает пресс-служба Кремля, в заседании в пятницу, 30 июня, примут участие правители Беларуси и РФ.
Предполагается, что на заседании будут подведены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году.
В повестке дня также значатся обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах и вопросы, связанные с обеспечением текущей деятельности органов «союзного государства».
Кроме того, Путин и Лукашенко проведут отдельную встречу, на которой обсудят двусторонние отношения и «актуальные международные проблемы».
Перед заседанием правители обоих государств примут участие в работе четвертого форума регионов России и Беларуси.