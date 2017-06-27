В Берлине простились с Гельмутом Колем 27.06.2017, 15:18

Гельмут Коль

На панихиде присутствовали канцлер Ангела Меркель, федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер и депутаты бундестага.

В берлинском соборе Святой Ядвиги (St. Hedwigs-Kathedrale) прошла церемония прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем (Helmut Kohl). На ней присутствовали канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и многочисленные депутаты бундестага, сообщает «Немецкая волна».

Фото: AP

«Коль был великим европейцем и немецким патриотом», - заявил по время панихиды глава парламентской фракции Христианско-демократического союза Фолькер Каудер (Volker Kauder). «Коль видел Европу мирной и без границ. И это достижение надо оберегать. Мы преклоняемся перед заслугами Гельмута Коля», - добавил Каудер.

Дополнительную панихиду в Берлине было решено провести потому, что многие представители немецкого парламента захотели также проститься с Колем, заявили ранее в ХДС. На 1 июля запланирован европейский государственный акт прощания в здании европарламента в Страсбурге, подобная церемония пройдет впервые в истории Евросоюза. После этого Коль будет захоронен в Шпайере.

«Канцлер германского единства» Гельмут Коль скончался 16 июня в возрасте 87 лет. Он пробыл на посту канцлера 16 лет и 25 лет являлся председателем ХДС.