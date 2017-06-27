В Оксфордский словарь включили слово «пост-правда» 27.06.2017, 15:23

Оксфордский словарь английского языка пополнился новыми фразами.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте словаря.

В 2016 году Оксфордский словарь назвал словом года выражение "пост-правда" (post-truth), но в словарь его включили только в этом году. Значение этого термина определяется как "обстоятельства или явления, при которых объективные факты становятся менее значимыми в процессе формировании общественного мнения, чем обращение к эмоциям и личным убеждениям".

Новое значение приобрело слово "пробуждение" (woke), теперь оно означает "осведомленность в политическом или культурном смысле". Слово "вещь" (thing) теперь также значит "подлинное явление".

Также в словаре зафиксировали два понятия из жаргона рестлеров. Одно из них - "каблук" (heel), перешло из криминального жаргона в спортивный и означает "бесчестного и ненадежного человека". Антоним "каблука" - "мордашка" (baby face, часто сокращается до face), это спортсмен с детским выражением лица.

Для обозначения низких температур и описания холодного явления зафиксировано слово "балтийский" (Baltic), которое по смыслу стало схоже с вошедшим в обиход с XIX века словом "арктический" (Arctic). Широкое распространение Baltic получило в Шотландии.