Украинская гаррота для Путина 4 27.06.2017, 16:52

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Фото: EPA

Российская пропаганда вышла на предел своих возможностей и просто не может отыграть подач, которые со вкусом раздает Запад.

Сегодня мы специально сделали паузу для того, чтобы коллеги смогли высказаться по поводу визита президента Украины Порошенко во Францию. Как и следовало ожидать, комментариев было хоть отбавляй и результаты вояжа уже довольно подробно подведены. Мы же решили обратить внимание на то, что оказалось не в тренде и о чем почти никто не писал, пишет блогер Anti-colorados для inforesist.org.

В первую очередь, именно после переговоров с Макроном, окончательно сложилось впечатление о том, какую историческую роль выполняет Украина. Похоже на то, что не только мы пришли к этому выводу, но и коллективный, собирательный образ Запада. Украина выполняет роль тросика меду ручками устройства, называемого итальянцами «гаррота».

Это такая специализированная удавка, когда исполнителю удушения не нужно беспокоиться о том, что веревка выскользнет из рук.

Он крепко держит гарроту за ручки и сдавливает шею жертвы. Но сила и умение исполнителя, каким бы выдающимися не были, работают исключительно в случае, когда веревка крепкая и не подведет в самый ответственный момент. Вот мы и есть – эта самая веревка, которая накинута на шею собирательного образа российского лепрозория. То есть, кто-то крепко держит ручки устройства, кто-то тянет и перехлестывает удавку, а мы именно душим гадину, которая подлежит ликвидации.

Наверняка, это не самая лучшая роль и, уж тем более, прямой контакт с жертвой стоит нам достаточно дорого, но мы сами сделали этот выбор. Если бы мы вовремя ушли в НАТО, то нашу роль исполнял бы кто-то другой, а мы были бы поглощены мероприятиями, которые сейчас происходят в Румынии, Германии, Польше и странах Балтии. Они планомерно наращивают мощь, пока не вступая в прямой контакт с противником.

Но в этой конструкции есть и свои положительные моменты, ибо мы сами добываем свою свободу и навсегда будем знать, и помнить ее цену и то, кто наш настоящий враг, а кто – друг и союзник.

Второй момент связан с реакцией россиян и некоторых наших, явно работающих на Кремль, деятелей. Наши уже несут такую чушь, что даже слепому видно, на кого и против кого работают эти люди. Это при том, что сами россияне почти полностью заткнулись и обходят встречу Порошенко и Макрона десятой дорогой. То есть, даже в Москве поняли, что в этот раз уже просто нечем крыть, а их шавки в Украине еще пытаются отработать свои серебрянники.

На самом деле, именно сейчас происходит схлопывание российского информационного пространства. От агрессивной и жесткой пропаганды, россияне переходят к тактике замалчивания. Если раньше они напропалую перекручивали неудобные факты и пытались отшутиться урогенитальным юмором, то теперь они просто стали изымать целые темы и никак их не комментиривать. Пропаганда вышла на предел своих возможностей и просто не может отыграть подач, которые со вкусом раздают Порошенко и Макрон. Похоже на то, что президент Франции имеет быстрый и живой склад мышления, а потому, в отношение России и лично Путина, оставляет столько явных и слегка завуалированных подзатыльников, что лучше этого не касаться вовсе.

Цензура в РФ уже не имеет тех навыков, что при совке, ибо вся власть Путина – бездари, серость и посредственность, а потому они постоянно пропускают собственные ляпы, а игру профи они просто не уловят и потому проще лечь на рубильник и рассказывать россиянам обычную жвачку из галаперидола.

Тактически РФ уже достигла своего предела и просто не способна маневрировать, а стратегически она прямо сейчас стала ощущать, как с каждым ее движением удавка затягивается все туже, а отпускать ее никто не собирается. Уже до самой тупой публики дошло, что «гениальная» комбинация нацлидера «Сирия в обмен на Украину», стала медвежьим капканом, который прихватил немытого медведя не за переднюю и не за заднюю ногу, а за то, что между ними. Теперь он не может вылезти ни из Сирии, ни из Украины, но его оттуда точно выбьют. Это классическая комбинация цугцванга, когда каждый последующий ход ведет к ухудшению ситуации. В данном случае, даже сидение на месте ведет к тому же результату. Шар гонят в лузу и гонит его Украина.

Теперь в Европе появился активный игрок, желающий сатисфакции за вмешательство в выборы. Штаты тоже этого хотят, но махина уж больно долго разворачивается, да и с Трампом еще много вопросов, а у Макрона этих тормозов нет и ситуация переходит на более высокий темп движения.

Вот сейчас уже становится понятно, что российская пропаганда встала на путь, когда останется несколько тем о надоенных килограммах зяби, чудо-танке и лучшем в мире балете. Кстати, о балете. Все ближе тот момент, когда вместо новостей телезрители РФ будут сосредоточенно всматриваться в колготки балерин, исполняющих «Лебединое озеро».