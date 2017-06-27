Две нестыковки в словах Лукашенко о сотрудничестве с Вьетнамом 4 27.06.2017, 17:14

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На переговорах с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом глава Беларуси сказал много позитивного.

Но в приложении на факты все выглядит не так радужно, пишет “Солидарность”.

– Дружественные отношения белорусского и вьетнамского народов… результате поступательного развития выходят на качественно новый уровень, – заявил Александр Лукашенко.

К сожалению, цифр в подкрепление своим словам он не привел. А статистика ни о каком выходе на новый уровень не знает. В посление годы товарооборот между странами поступательно падал, и в 2016-м достиг низшей отметки за последние семь лет.

Еще одно любопытное заявление главы Беларуси:

– До конца года во Вьетнаме планируется создать совместное производство грузовой техники МАЗ.

Так ведь оно уже давно было создано. На производственных площадях корпорации ВЕАМ с 2009 года собирали грузовики МАЗ – из поставляемых машинокомплектов.

Другое дело, что ныне идет строительство отдельного нового завода. Что интересно – на месте рисового поля.

Но что примечательно: 70% уставного фонда нового предприятия получат вьетнамцы. А у них требование: за четыре года локализовать производство на 40% за счет местных комплектующих, сообщает сайт МАЗа. То есть постепенно грузовики будут становиться не белорусскими, а вьетнамскими.