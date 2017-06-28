Правозащитник: Такого открытого лицемерия я не встречал даже в милиции и суде 3 28.06.2017, 14:32

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Активист намерен проучить могилевский райсполком.

27 июня закончился судебный процесс между правозащитником Александром Хамратовым и Могилевским горисполкомом, состоящий из 4х судебных заседаний. Судья Александр Бушкевич принял сторону властей и постановил – Хамратову Александру Геннадьевичу в удовлетворении жалобы на неправомерные действия должностного лица Могилевского городского исполнительного комитета – отказать.

Напомним, что Александр Хамратов обратился в суд с жалобой на неправомерные действия зампредседателя горисполкома Аллы Галушко по отказу ему в получении информации.

«Что хочется отметить: на все мои ходатайства о приобщении доказательств, о том, что видеосъемка велась в горисполкоме, следовательно – она существует, следовательно – мне ее должны представить – судья ответил отказом. Судья это мотивировал очень просто – это не относится к делу. Т.е. есть мое процессуальное право на предмет представление доказательств судом воспринимается как-то очень своеобразно, когда человек хочет что-то доказать – обращается в суд, пишет жалобы, платит за это госпошлину – ему говорят, что это не по существу. Мы вам отказываем, и ваши доказательства не приобщаем», – рассказывает Александр Хамратов сайту 6tv.by – «Как и следовало ожидать решение суда было вполне прогнозируемом и ожидаемым. Судья отказал, мотивируя это тем, что у меня нет такого права на получение записи личного приема, хотя запись личного приема непосредственно затрагивает мои права и интересы, хотя бы с точки зрения того, что я там запечатлен, либо я лично, либо мой голос и голос должностного лица с кем проводится прием».

«Второй момент, что судья отказал по той причине, что видеозаписи у горисполкома нет, поэтому тоже нужно отказать в удовлетворении моей жалобы. Как я уже говорил о том, что видеозапись есть и должна быть – у меня есть доказательства, но судье это неинтересно. Судья слушал только представителя горисполкома. Мои доводы он не захотел воспринимать и должным образом оценивать», – продолжает Александр Хамратов – «Получается интересная ситуация: Алла Александровна Галушко, всем известный идеолог по городу Могилеву и Могилевской области, занимающая должность заместителя председателя Могилевского горисполкома, мне под видеозапись, с которой, кстати, можно ознакомиться в интернете, заявляет, что ведется видеозапись со стороны горисполкома. А когда я пишу предоставить ее – она мне пишет, что не положено. Хотя до этого говорит, что видеозапись ведется и что может быть предоставлено мне по моему требованию».

«Такого открытого лицемерия и таких не скрываемых двойных стандартов я еще не встречал даже в милиции и суде! Меня горисполком этим вообще удивил», – заявил Александр Хамратов – «Поскольку горисполком меня ввел в заблуждение – я обратился в суд, заплатил госпошлину… Я считаю, что такими действиями мне причинен вред в виде убытков в размере 1 базовой величины. И я обращусь с исковым заявлением, где ответчиком будет проходить Могилевский горисполком. Подам заявление, о результатах которого я, конечно, буду держать вас всех в курсе».