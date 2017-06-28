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Павел Дуров согласился передать российским властям данные Telegram

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  • 28.06.2017, 16:31
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Павел Дуров

При этом, основатель мессенджера отказался выполнять требования «антитеррористического пакета» Яровой.

Основатель мессендежера Telegram Павел Дуров предоставил Роскомнадзору регистрационные данные, необходимые для включения в реестр распространителей информации в России. По словам Дурова, эти данные доступны и ранее находились в публичном доступе, передает «Радио Свобода».

При этом, Дуров отказался выполнять требования пакета так называемых «антитеррористических законов Ирины Яровой». Таким образом Telegram отказывается переносить данные пользователей в Россию и предоставлять спецслужбам доступ к переписке. По словам Дурова эти законы не совместимы с защитой частной жизни и нарушают российскую конституцию.

Дуров отметил, что в заявлении главы Роскомнадзора Александра Жарова не было иных требований, кроме предоставления данных для регистрации.

Основатель Telegram отметил, что мессенджер готов сотрудничать с российскими властями на том же уровне, как это происходит в остальных странах. Речь идёт о удалении публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией.

На прошлой неделе Роскомнадзор пригрозил мессенджеру Telegram скорой блокировкой. Глава ведомства Александр Жаров опубликовал открытое письмо к основателю сервиса — Павлу Дурову. От Telegram потребовали зарегистрироваться в России. Регистрация обязывает администрацию Telegram хранить переписку пользователей и давать властям ключи для расшифровки сообщений. Глава Telegram Павел Дуров, который также основал социальную сеть Вконтакте, ранее неоднократно заявлял, что на такое мессенджер никогда не согласится.


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