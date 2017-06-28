Видеохит: Кит более 100 раз порадовал туристов прыжками из воды 3 28.06.2017, 17:48

В Австралии животное в течение трех часов сопровождало лодки туристов.

Туристам, совершавшим морскую экскурсию у побережья Австралии, несказанно повезло, ведь им встретился очень дружелюбный и активный кит, пишет 120.su .

Молодое животное в течение трех часов сопровождало лодки и радовало людей своими красивыми прыжками. Когда кое-кто догадался начать считать эти показательные выступления, выяснилось, что кит выпрыгнул из воды более ста раз.

Джонас Либшнер, фотограф из Сиднея, был одним из тех, кто наблюдал за прыгучим китом и снял морского обитателя на видео.