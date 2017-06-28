Патриот Владимир Румянцев: Чувствовал абсурдность своего заключения 2 28.06.2017, 21:06

Владимир Румянцев

фото: Сергея Гудилина

Вышедший на свободу политзаключенный рассказал об условиях содержания на «Володарке».

Выпущенный 28 июня из СИЗО на Володарского Владимир Румянцев пообщался с корреспондентом «Нашей Нивы»:

«Вербовать меня не пытались. Даже через сокамерников ничего подобного не происходило.

Конечно, чувствовал абсурдность своего заключения. В обязанностях меня как военного, совершенствовать свою выучку и боевое мастерство, а, грубо говоря, меня едва не посадили за это.

В СИЗО ни с кем не пересекался. Вся суть изолятора заключается в том, чтобы никто ни с кем не виделся. В камере тренировался, поддерживал форму: отжимался, пресс качал. На прогулку водили раз в день на час.

О деле пока ничего говорить не могу. Со мной сидели разные люди: за мошенничество, алименты».